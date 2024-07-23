https://1prime.ru/20240723/energobezopasnost-850367091.html

Сечин отметил готовность российских компаний помочь энергобезопасности КНР

Сечин отметил готовность российских компаний помочь энергобезопасности КНР - 23.07.2024, ПРАЙМ

Сечин отметил готовность российских компаний помочь энергобезопасности КНР

Российские компании готовы участвовать в вопросах обеспечения энергетической безопасности и потребления энергии Китая, заявил ответственный секретарь комиссии... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T16:17+0300

2024-07-23T16:17+0300

2024-07-23T16:18+0300

энергетика

россия

китай

энергобезопасность

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/46/842424649_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_600c92877ab1efe8df4882c581ce4bc7.jpg

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российские компании готовы участвовать в вопросах обеспечения энергетической безопасности и потребления энергии Китая, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Российские компании готовы внести свой вклад в вопрос обеспечения энергобезопасности и потребления энергии Китая", - сказал он в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Сечин также отметил, что продолжающийся экономический подъем Китая означает рост потребности в надежном и безопасном энергоснабжении. В частности, по оценкам Международного экономического агентства (МЭА), потребление жидких углеводородов в Китае увеличится на 9% к 2030 году. "В контексте событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке, важно отметить безопасность поставок российской нефти и других энергоносителей в КНР. Значительная часть российской нефти поступает по нефтепроводу ВСТО ("Восточная Сибирь - Тихий океан" - ред.), который в текущей ситуации является более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал, ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов", - добавляет секретарь комиссии.

https://1prime.ru/20240723/sechin-850366437.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, энергобезопасность