https://1prime.ru/20240723/energobezopasnost-850367091.html
Сечин отметил готовность российских компаний помочь энергобезопасности КНР
Сечин отметил готовность российских компаний помочь энергобезопасности КНР - 23.07.2024, ПРАЙМ
Сечин отметил готовность российских компаний помочь энергобезопасности КНР
Российские компании готовы участвовать в вопросах обеспечения энергетической безопасности и потребления энергии Китая, заявил ответственный секретарь комиссии... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T16:17+0300
2024-07-23T16:17+0300
2024-07-23T16:18+0300
энергетика
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российские компании готовы участвовать в вопросах обеспечения энергетической безопасности и потребления энергии Китая, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Российские компании готовы внести свой вклад в вопрос обеспечения энергобезопасности и потребления энергии Китая", - сказал он в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Сечин также отметил, что продолжающийся экономический подъем Китая означает рост потребности в надежном и безопасном энергоснабжении. В частности, по оценкам Международного экономического агентства (МЭА), потребление жидких углеводородов в Китае увеличится на 9% к 2030 году. "В контексте событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке, важно отметить безопасность поставок российской нефти и других энергоносителей в КНР. Значительная часть российской нефти поступает по нефтепроводу ВСТО ("Восточная Сибирь - Тихий океан" - ред.), который в текущей ситуации является более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал, ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов", - добавляет секретарь комиссии.
https://1prime.ru/20240723/sechin-850366437.html
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россия, китай, энергобезопасность
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, энергобезопасность
Сечин отметил готовность российских компаний помочь энергобезопасности КНР
Сечин: компании РФ готовы внести вклад в обеспечение энергобезопасности Китая
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российские компании готовы участвовать в вопросах обеспечения энергетической безопасности и потребления энергии Китая, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Российские компании готовы внести свой вклад в вопрос обеспечения энергобезопасности и потребления энергии Китая", - сказал он в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Сечин также отметил, что продолжающийся экономический подъем Китая означает рост потребности в надежном и безопасном энергоснабжении. В частности, по оценкам Международного экономического агентства (МЭА), потребление жидких углеводородов в Китае увеличится на 9% к 2030 году.
"В контексте событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке, важно отметить безопасность поставок российской нефти и других энергоносителей в КНР. Значительная часть российской нефти поступает по нефтепроводу ВСТО ("Восточная Сибирь - Тихий океан" - ред.), который в текущей ситуации является более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал, ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов", - добавляет секретарь комиссии.
Российский энергоэкспорт в Китай вырос на четыре процента, заявил Сечин