https://1prime.ru/20240723/energoresursy-850363283.html

Путин назвал рекордным объем поставок энергоресурсов из России в Китай

Путин назвал рекордным объем поставок энергоресурсов из России в Китай - 23.07.2024, ПРАЙМ

Путин назвал рекордным объем поставок энергоресурсов из России в Китай

Поставки российских энергоносителей в Китай достигли рекордных объемов, а сотрудничество между странами в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T15:19+0300

2024-07-23T15:19+0300

2024-07-23T15:50+0300

энергетика

россия

китай

энергетика рф

владимир путин

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Поставки российских энергоносителей в Китай достигли рекордных объемов, а сотрудничество между странами в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической отраслях планомерно расширяется, заявил глава России Владимир Путин."Планомерно расширяется двустороннее взаимодействие в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической сферах. Рекордных объемов достигают поставки российских энергетических ресурсов на территорию Китая", — заметил президент.Российский лидер также выразил свою поддержку VI Российско-Китайскому энергетическому бизнес-форуму, на котором представители двух стран обсуждают актуальные вопросы сотрудничества.Он также отметил, что важную роль в развитии энергетического сотрудничества играет информационно-аналитическая платформа "Атлас российско-китайских инвестиций в энергетическое сотрудничество", которая помогает реализовывать совместные проекты и инициативы.Путин подчеркнул, что энергетическое сотрудничество является одной из наиболее значимых составляющих отношений между Россией и Китаем, которые развиваются в рамках партнерства и стратегического взаимодействия.

https://1prime.ru/20240723/neft-850362209.html

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россия, китай, энергетика рф, владимир путин