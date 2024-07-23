https://1prime.ru/20240723/energoresursy-850363283.html
Путин назвал рекордным объем поставок энергоресурсов из России в Китай
Путин назвал рекордным объем поставок энергоресурсов из России в Китай - 23.07.2024, ПРАЙМ
Путин назвал рекордным объем поставок энергоресурсов из России в Китай
Поставки российских энергоносителей в Китай достигли рекордных объемов, а сотрудничество между странами в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T15:19+0300
2024-07-23T15:19+0300
2024-07-23T15:50+0300
энергетика
россия
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энергетика рф
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Поставки российских энергоносителей в Китай достигли рекордных объемов, а сотрудничество между странами в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической отраслях планомерно расширяется, заявил глава России Владимир Путин."Планомерно расширяется двустороннее взаимодействие в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической сферах. Рекордных объемов достигают поставки российских энергетических ресурсов на территорию Китая", — заметил президент.Российский лидер также выразил свою поддержку VI Российско-Китайскому энергетическому бизнес-форуму, на котором представители двух стран обсуждают актуальные вопросы сотрудничества.Он также отметил, что важную роль в развитии энергетического сотрудничества играет информационно-аналитическая платформа "Атлас российско-китайских инвестиций в энергетическое сотрудничество", которая помогает реализовывать совместные проекты и инициативы.Путин подчеркнул, что энергетическое сотрудничество является одной из наиболее значимых составляющих отношений между Россией и Китаем, которые развиваются в рамках партнерства и стратегического взаимодействия.
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россия, китай, энергетика рф, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, энергетика РФ, Владимир Путин
Путин назвал рекордным объем поставок энергоресурсов из России в Китай
Путин: поставки российских энергоресурсов в Китай достигают рекордных объемов
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Поставки российских энергоносителей в Китай достигли рекордных объемов, а сотрудничество между странами в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической отраслях планомерно расширяется, заявил глава России Владимир Путин.
"Планомерно расширяется двустороннее взаимодействие в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической сферах. Рекордных объемов достигают поставки российских энергетических ресурсов на территорию Китая", — заметил президент.
Российский лидер также выразил свою поддержку VI Российско-Китайскому энергетическому бизнес-форуму, на котором представители двух стран обсуждают актуальные вопросы сотрудничества.
Он также отметил, что важную роль в развитии энергетического сотрудничества играет информационно-аналитическая платформа "Атлас российско-китайских инвестиций в энергетическое сотрудничество", которая помогает реализовывать совместные проекты и инициативы.
Путин подчеркнул, что энергетическое сотрудничество является одной из наиболее значимых составляющих отношений между Россией и Китаем, которые развиваются в рамках партнерства и стратегического взаимодействия.
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