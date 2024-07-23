https://1prime.ru/20240723/estoniya-850377708.html
В Эстонии пообещали сохранить военную поддержку Киева на уровне 0,25% ВВП
В Эстонии пообещали сохранить военную поддержку Киева на уровне 0,25% ВВП - 23.07.2024, ПРАЙМ
В Эстонии пообещали сохранить военную поддержку Киева на уровне 0,25% ВВП
Эстонский премьер-министр Кристен Михал после беседы с Владимиром Зеленским сообщил, что Таллин продолжит выделять средства в размере 0,25% ВВП в год на военную | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T19:59+0300
2024-07-23T19:59+0300
2024-07-23T20:10+0300
политика
эстония
поддержка украины
ввп
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Эстонский премьер-министр Кристен Михал после беседы с Владимиром Зеленским сообщил, что Таллин продолжит выделять средства в размере 0,25% ВВП в год на военную помощь Киеву. Новый эстонский кабмин, возглавляемый кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом принес присягу 23 июля, а затем вступил в должность "В свой первый день в должности я говорил с Зеленским ... Мы продолжим выделять Украине 0,25% ВВП в виде военной помощи", — говорится в сообщении эстонского премьера, опубликованном в соцсети X. Ранее отмечалось, что Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией. По ним эстонские власти будут выделять не менее 0,25% от ВВП страны каждый год с 2024 по 2027 годы на военную помощь Киеву. Также в документе закреплены отдельные компоненты оказания долгосрочной военной помощи, в том числе типы вооружений, среди которых фигурируют гаубицы калибра 122 мм и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы "Милан", противотанковые ракетные комплексы Javelin, противотанковые мины, а также гранатометы.
https://1prime.ru/20240723/mobilizatsiya-850376060.html
эстония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a70f6b3085fa69cf168908bb19014b73.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, поддержка украины, ввп
Политика, ЭСТОНИЯ, поддержка Украины, ВВП
В Эстонии пообещали сохранить военную поддержку Киева на уровне 0,25% ВВП
Премьер Эстонии пообещал сохранить военную поддержку Украины на уровне 0,25% ВВП
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Эстонский премьер-министр Кристен Михал после беседы с Владимиром Зеленским сообщил, что Таллин продолжит выделять средства в размере 0,25% ВВП в год на военную помощь Киеву.
Новый эстонский кабмин, возглавляемый кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом принес присягу 23 июля, а затем вступил в должность
"В свой первый день в должности я говорил с Зеленским ... Мы продолжим выделять Украине 0,25% ВВП в виде военной помощи", — говорится в сообщении эстонского премьера, опубликованном в соцсети X.
Ранее отмечалось, что Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией. По ним эстонские власти будут выделять не менее 0,25% от ВВП страны каждый год с 2024 по 2027 годы на военную помощь Киеву. Также в документе закреплены отдельные компоненты оказания долгосрочной военной помощи, в том числе типы вооружений, среди которых фигурируют гаубицы калибра 122 мм и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы "Милан", противотанковые ракетные комплексы Javelin, противотанковые мины, а также гранатометы.
Названы последствия усиления мобилизации на Украине для рынка труда