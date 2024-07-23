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В Эстонии пообещали сохранить военную поддержку Киева на уровне 0,25% ВВП - 23.07.2024, ПРАЙМ
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В Эстонии пообещали сохранить военную поддержку Киева на уровне 0,25% ВВП
В Эстонии пообещали сохранить военную поддержку Киева на уровне 0,25% ВВП - 23.07.2024, ПРАЙМ
В Эстонии пообещали сохранить военную поддержку Киева на уровне 0,25% ВВП
Эстонский премьер-министр Кристен Михал после беседы с Владимиром Зеленским сообщил, что Таллин продолжит выделять средства в размере 0,25% ВВП в год на военную | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T19:59+0300
2024-07-23T20:10+0300
политика
эстония
поддержка украины
ввп
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Эстонский премьер-министр Кристен Михал после беседы с Владимиром Зеленским сообщил, что Таллин продолжит выделять средства в размере 0,25% ВВП в год на военную помощь Киеву. Новый эстонский кабмин, возглавляемый кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом принес присягу 23 июля, а затем вступил в должность "В свой первый день в должности я говорил с Зеленским ... Мы продолжим выделять Украине 0,25% ВВП в виде военной помощи", — говорится в сообщении эстонского премьера, опубликованном в соцсети X. Ранее отмечалось, что Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией. По ним эстонские власти будут выделять не менее 0,25% от ВВП страны каждый год с 2024 по 2027 годы на военную помощь Киеву. Также в документе закреплены отдельные компоненты оказания долгосрочной военной помощи, в том числе типы вооружений, среди которых фигурируют гаубицы калибра 122 мм и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы "Милан", противотанковые ракетные комплексы Javelin, противотанковые мины, а также гранатометы.
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эстония, поддержка украины, ввп
Политика, ЭСТОНИЯ, поддержка Украины, ВВП
19:59 23.07.2024 (обновлено: 20:10 23.07.2024)
 
В Эстонии пообещали сохранить военную поддержку Киева на уровне 0,25% ВВП

Премьер Эстонии пообещал сохранить военную поддержку Украины на уровне 0,25% ВВП

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Эстонский премьер-министр Кристен Михал после беседы с Владимиром Зеленским сообщил, что Таллин продолжит выделять средства в размере 0,25% ВВП в год на военную помощь Киеву.
Новый эстонский кабмин, возглавляемый кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом принес присягу 23 июля, а затем вступил в должность
"В свой первый день в должности я говорил с Зеленским ... Мы продолжим выделять Украине 0,25% ВВП в виде военной помощи", — говорится в сообщении эстонского премьера, опубликованном в соцсети X.
Ранее отмечалось, что Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией. По ним эстонские власти будут выделять не менее 0,25% от ВВП страны каждый год с 2024 по 2027 годы на военную помощь Киеву. Также в документе закреплены отдельные компоненты оказания долгосрочной военной помощи, в том числе типы вооружений, среди которых фигурируют гаубицы калибра 122 мм и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы "Милан", противотанковые ракетные комплексы Javelin, противотанковые мины, а также гранатометы.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
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18:52
 
ПолитикаЭСТОНИЯподдержка УкраиныВВП
 
 
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