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В Эстонии пообещали сохранить военную поддержку Киева на уровне 0,25% ВВП

В Эстонии пообещали сохранить военную поддержку Киева на уровне 0,25% ВВП - 23.07.2024, ПРАЙМ

В Эстонии пообещали сохранить военную поддержку Киева на уровне 0,25% ВВП

Эстонский премьер-министр Кристен Михал после беседы с Владимиром Зеленским сообщил, что Таллин продолжит выделять средства в размере 0,25% ВВП в год на военную | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T19:59+0300

2024-07-23T19:59+0300

2024-07-23T20:10+0300

политика

эстония

поддержка украины

ввп

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Эстонский премьер-министр Кристен Михал после беседы с Владимиром Зеленским сообщил, что Таллин продолжит выделять средства в размере 0,25% ВВП в год на военную помощь Киеву. Новый эстонский кабмин, возглавляемый кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом принес присягу 23 июля, а затем вступил в должность "В свой первый день в должности я говорил с Зеленским ... Мы продолжим выделять Украине 0,25% ВВП в виде военной помощи", — говорится в сообщении эстонского премьера, опубликованном в соцсети X. Ранее отмечалось, что Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией. По ним эстонские власти будут выделять не менее 0,25% от ВВП страны каждый год с 2024 по 2027 годы на военную помощь Киеву. Также в документе закреплены отдельные компоненты оказания долгосрочной военной помощи, в том числе типы вооружений, среди которых фигурируют гаубицы калибра 122 мм и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы "Милан", противотанковые ракетные комплексы Javelin, противотанковые мины, а также гранатометы.

https://1prime.ru/20240723/mobilizatsiya-850376060.html

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эстония, поддержка украины, ввп