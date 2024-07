https://1prime.ru/20240723/finansy-850365310.html

"Не успеет". Зеленскому сообщили плохие новости об американской помощи

"Не успеет". Зеленскому сообщили плохие новости об американской помощи - 23.07.2024, ПРАЙМ

"Не успеет". Зеленскому сообщили плохие новости об американской помощи

Джо Байден вряд ли успеет одобрить новый пакет финансирования для Киева, передает издание Financial Times со ссылкой на гендиректора аналитического центра... | 23.07.2024, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Джо Байден вряд ли успеет одобрить новый пакет финансирования для Киева, передает издание Financial Times со ссылкой на гендиректора аналитического центра Center for a New American Security Ричарда Фонтейна.По мнению эксперта, в настоящее время нет каких-либо способов обезопасить отношения с Украиной от Дональда Трампа."Можно ускорить определенные поставки, но суть в том, что если он победит на выборах, то Трамп будет в состоянии контролировать поток военной помощи", — приводит его слова издание.Журналисты отмечают, что последний утвержденный пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов, который должен хватить до начала 2025 года, может стать последним в этом году. Американские политики и аналитики считают, что администрация Байдена не успеет договориться о выделении новых средств в этом году.Выборы президента США намечены на 5 ноября. Несмотря на то, что изначально Джо Байден был фаворитом от Демократической партии, после неудачного выступления на дебатах с Трампом он выбыл из гонки и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата на пост главы государства.

