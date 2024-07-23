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Сечин заявил о возможности создания флота для Севморпути с Китаем - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Сечин заявил о возможности создания флота для Севморпути с Китаем
Сечин заявил о возможности создания флота для Севморпути с Китаем - 23.07.2024, ПРАЙМ
Сечин заявил о возможности создания флота для Севморпути с Китаем
Россия может создать танкерный флот для работы на Севморпути совместно с китайскими судостроителями и поставщиками комплектующих, заявил ответственный секретарь | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T16:13+0300
2024-07-23T16:14+0300
россия
китай
севморпуть
игорь сечин
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россия может создать танкерный флот для работы на Севморпути совместно с китайскими судостроителями и поставщиками комплектующих, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Северный морской путь (СМП) протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив и является кратчайшим путем между Европой и Азией. Кроме того, маршрут является самым коротким морским плечом между Дальним Востоком и европейской частью России. Ожидается, что перевозки по СМП в 2024 достигнут более 72 миллионов тонн, а к 2030 году - около 194 миллионов тонн. "Для работы СМП потребуется танкерный флот высокого ледового класса, который можно будет создать в кооперации с китайскими судостроителями и поставщиками комплектующих", - сказал Сечин в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
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россия, китай, севморпуть, игорь сечин
РОССИЯ, КИТАЙ, Севморпуть, Игорь Сечин
16:13 23.07.2024 (обновлено: 16:14 23.07.2024)
 
Сечин заявил о возможности создания флота для Севморпути с Китаем

Сечин: Россия может совместно с Китаем создать танкерный флот для работы на Севморпути

© РИА Новости . Соломон Лулишов | Перейти в медиабанк" Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
 Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Соломон Лулишов
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россия может создать танкерный флот для работы на Севморпути совместно с китайскими судостроителями и поставщиками комплектующих, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Северный морской путь (СМП) протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив и является кратчайшим путем между Европой и Азией. Кроме того, маршрут является самым коротким морским плечом между Дальним Востоком и европейской частью России. Ожидается, что перевозки по СМП в 2024 достигнут более 72 миллионов тонн, а к 2030 году - около 194 миллионов тонн.
"Для работы СМП потребуется танкерный флот высокого ледового класса, который можно будет создать в кооперации с китайскими судостроителями и поставщиками комплектующих", - сказал Сечин в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Атомный ледокол проводит караван судов - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
РФ создаст площадку, которая свяжет Севморпуть с другими маршрутами
9 июля, 14:17
 
РОССИЯКИТАЙСевморпутьИгорь Сечин
 
 
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