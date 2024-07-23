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Сечин завершил доклад на российско-китайском энергофоруме словами Лао-Цзы
Сечин завершил доклад на российско-китайском энергофоруме словами Лао-Цзы - 23.07.2024, ПРАЙМ
Сечин завершил доклад на российско-китайском энергофоруме словами Лао-Цзы
Ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин завершил... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T16:23+0300
2024-07-23T16:23+0300
2024-07-23T16:23+0300
энергетика
россия
китай
игорь сечин
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин завершил выступление на VI российско-китайском энергетическом бизнес-форуме китайскими изречениями. В заключение своего доклада он заявил, что потенциал сотрудничества между Россией и Китаем огромен, и страны находятся только в начале пути его реализации. "Как гласит известное китайское изречение: "Пусть расцветают все цветы". Хотел бы поблагодарить всех участников нашего энергодиалога, вносящих вклад в процветание и развитие России и Китая и повышающих благополучие наших народов. Завершить свое выступление я хотел бы цитатой выдающегося китайского философа Лао-Цзы: "Лишь тот, кто имеет силу, может давать ее другим", - сказал Сечин. В ходе выступления он отметил успешное выполнение договоренностей лидеров России и Китая, касающихся развития на рыночной основе сотрудничества в области нефти, природного газа, сжиженного природного газа (СПГ), угля и электроэнергии. Сечин напомнил, что в прошлом году товарооборот стран вырос на 26% и достиг 240 миллиардов долларов, значительно превысив намеченную планку в 200 миллиардов долларов. "Из этой суммы 95 миллиардов долларов приходится на экспорт минерального топлива из России в Китай", - добавил он.
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россия, китай, игорь сечин
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Игорь Сечин
Сечин завершил доклад на российско-китайском энергофоруме словами Лао-Цзы
Сечин завершил выступление на российско-китайском энергофоруме словами Лао-Цзы
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин завершил выступление на VI российско-китайском энергетическом бизнес-форуме китайскими изречениями.
В заключение своего доклада он заявил, что потенциал сотрудничества между Россией и Китаем огромен, и страны находятся только в начале пути его реализации.
"Как гласит известное китайское изречение: "Пусть расцветают все цветы". Хотел бы поблагодарить всех участников нашего энергодиалога, вносящих вклад в процветание и развитие России и Китая и повышающих благополучие наших народов. Завершить свое выступление я хотел бы цитатой выдающегося китайского философа Лао-Цзы: "Лишь тот, кто имеет силу, может давать ее другим", - сказал Сечин.
В ходе выступления он отметил успешное выполнение договоренностей лидеров России и Китая, касающихся развития на рыночной основе сотрудничества в области нефти, природного газа, сжиженного природного газа (СПГ), угля и электроэнергии.
Сечин напомнил, что в прошлом году товарооборот стран вырос на 26% и достиг 240 миллиардов долларов, значительно превысив намеченную планку в 200 миллиардов долларов. "Из этой суммы 95 миллиардов долларов приходится на экспорт минерального топлива из России в Китай", - добавил он.