https://1prime.ru/20240723/gaz-850367207.html

Сечин назвал объем российского газа, который импортировал Китай

Сечин назвал объем российского газа, который импортировал Китай - 23.07.2024, ПРАЙМ

Сечин назвал объем российского газа, который импортировал Китай

Китай в 2023 году импортировал из России 34 миллиарда кубометров газа, а в этом году российские поставки вырастут до исторического максимума и составят около 40 | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T16:18+0300

2024-07-23T16:18+0300

2024-07-23T16:18+0300

энергетика

китай

россия

игорь сечин

газ

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Китай в 2023 году импортировал из России 34 миллиарда кубометров газа, а в этом году российские поставки вырастут до исторического максимума и составят около 40 миллиардов кубометров, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "В прошлом году Китай импортировал из России 34 миллиарда кубометров природного газа", – сказал он в ходе выступления на VI Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Сечин отметил, что российско-китайское сотрудничество и в газовой сфере продолжает развиваться. "В этом году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум – будет поставлено около 40 миллиардов кубометров газа, что должно укрепить положение нашей страны в качестве крупнейшего поставщика газа в Китай (опережая Туркменистан и Австралию)", - заявил он. "При этом у России есть все возможности нарастить поставки газа до 100 миллиардов кубометров в год и выше, имея в виду нашу мощную ресурсную базу в Западной и Восточной Сибири, а также на Дальнем Востоке", – добавил Сечин. Россия поставляет в Китай трубопроводный и сжиженный природный газ. Поставки туда по газопроводу "Сила Сибири" в 2023 году выросли до 22,7 миллиарда кубометров, в 2024 году ожидаются на уровне 30 миллиардов кубометров, а в 2025 – достигнут 38 миллиардов кубометров. Также в 2027 году планируется начать поставки по "дальневосточному маршруту" в объеме 10 миллиардов кубометров в год. Рассматривается проект поставок в Китай по "западному маршруту" – по "Силе Сибири 2" – в объеме около 50 миллиардов кубометров. Крупнотоннажный СПГ в России производится на заводах "Ямал СПГ" (проектная мощность 17,4 миллиона тонн СПГ в год) и "Сахалин 2" (проектная мощность 9,6 миллиона тонн СПГ в год).

https://1prime.ru/20240723/neft-850362209.html

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китай, россия, игорь сечин, газ