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В России можно будет применять механизм ГЧП к частным промышленным объектам

В России можно будет применять механизм ГЧП к частным промышленным объектам - 23.07.2024, ПРАЙМ

В России можно будет применять механизм ГЧП к частным промышленным объектам

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий применять механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) при реконструкции частных... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T16:22+0300

2024-07-23T16:22+0300

2024-07-23T16:22+0300

экономика

гчп

промышленность

госдума

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий применять механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) при реконструкции частных промышленных объектов и создании промышленных объектов на частных землях. В настоящее время механизм ГЧП может применяться лишь в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на государственных или муниципальных землях. Закон разрешает использовать механизм ГЧП при реконструкции частных промышленных объектов и создании промышленных объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности. При этом такой проект ГЧП должен соответствовать требованиям правительства к проектам технологического суверенитета или структурной адаптации экономики. А объем финансирования строительства или реконструкции промышленного объекта должен составлять не менее 10 миллиардов рублей. Причем частный инвестор за счет собственных средств должен профинансировать не менее 15% от этого объема. Доля же публичного партнера не должна превышать в совокупности объема финансирования, осуществляемого частным инвестором за счет собственных и заемных средств. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Минэкономразвития РФ ранее поясняло, что в проработке уже есть проекты в сфере химической промышленности, станкостроения и машиностроения, которые потенциально могут быть реализованы в рамках механизма ГЧП. При этом первый замглавы министерства Илья Торосов обращал внимание, что объем инвестиций по концессионным соглашениям и ГЧП в 2023 году составил 1 триллион рублей - на 31 миллиард рублей больше, чем годом ранее. Он полагает, что тренд на увеличение объема инвестиций по соглашениям ГЧП сохранится и в 2024 году. Как сообщила пресс-служба министерства, предложение о реализации проекта инвестор будет направлять в правительство РФ. "Его рассмотрят на уровне федеральных органов исполнительной власти. В случае одобрения предложение опубликуют на портале torgi.gov.ru с целью принятия заявок от иных лиц, заинтересованных в реализации подобного проекта. Если другие заявки не поступят, то с инвестором заключат соглашение, если поступят - будет объявлен конкурс", - указано в сообщении. Там также обратили внимание, что в поправках ко второму чтению были определены обязательные критерии конкурса и установлены обязанности публичного партнера осуществлять контроль за реализацией соглашения. Кроме того, подчеркивается, что реконструируемый промышленный объект должен быть свободным от прав третьих лиц на момент заключения соглашения о ГЧП. "Использование ГЧП позволяет соединить ресурсы и возможности государства и бизнеса, а также снизить риски участников проекта, распределить их зоны ответственности, согласовать интересы. Доработанный законопроект позволит снять регуляторные ограничения для реализации крупных инфраструктурных проектов", - прокомментировал Торосов.

https://1prime.ru/20240705/tsb-849865873.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гчп, промышленность, госдума