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ГД приняла поправку о праве получить неистраченный материнский капитал
ГД приняла поправку о праве получить неистраченный материнский капитал - 23.07.2024, ПРАЙМ
ГД приняла поправку о праве получить неистраченный материнский капитал
Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которая позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T16:47+0300
2024-07-23T16:47+0300
2024-07-23T16:47+0300
материнский капитал
госдума
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которая позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей. Согласно поправке, если после распоряжения средствами материнского капитала по направлениям, предусмотренным федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", остаток указанных средств не превышает 10 тысяч рублей, они могут быть получены в виде единовременной выплаты. Поправки вносятся в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей. Спикер ГД Вячеслав Володин пояснил, что более 730 тысяч семей с детьми смогут получить оставшиеся средства материнского капитала в виде единовременной выплаты. "Важно, что закон вступит в силу сразу с момента опубликования, таким образом, семьи, которым положена эта выплата, смогут воспользоваться ею уже летом, во время отпуска или при подготовке детей к школе", - подчеркнул председатель Госдумы.
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материнский капитал, госдума
материнский капитал, Госдума
ГД приняла поправку о праве получить неистраченный материнский капитал
ГД приняла поправку о праве получить неистраченный маткапитал до 10 тысяч рублей
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которая позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей.
Согласно поправке, если после распоряжения средствами материнского капитала по направлениям, предусмотренным федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", остаток указанных средств не превышает 10 тысяч рублей, они могут быть получены в виде единовременной выплаты.
Поправки вносятся в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей.
Спикер ГД Вячеслав Володин пояснил, что более 730 тысяч семей с детьми смогут получить оставшиеся средства материнского капитала в виде единовременной выплаты.
"Важно, что закон вступит в силу сразу с момента опубликования, таким образом, семьи, которым положена эта выплата, смогут воспользоваться ею уже летом, во время отпуска или при подготовке детей к школе", - подчеркнул председатель Госдумы.
В ГД оценили идею Путина об использовании маткапитала на повседневные нужды