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Выездная сессия ВЭФ-2024 пройдет в Гонконге, сообщил "Росконгресс"
Выездная сессия ВЭФ-2024 пройдет в Гонконге, сообщил "Росконгресс" - 23.07.2024, ПРАЙМ
Выездная сессия ВЭФ-2024 пройдет в Гонконге, сообщил "Росконгресс"
Выездную сессию Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) 24-25 июля проведут в Гонконге, на ней обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества,... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T09:42+0300
2024-07-23T09:42+0300
2024-07-23T09:42+0300
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Выездную сессию Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) 24-25 июля проведут в Гонконге, на ней обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщили в фонде "Роскогресс". "Двадцать четвертого – двадцать пятого июля в Гонконге состоится выездная сессия Восточного экономического форума, в ходе которой представители России и Гонконга обсудят актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и развития деловых связей", - говорится в сообщении. Уточняется, что выездная сессия пройдет в формате серии встреч с ассоциациями китайского бизнеса и компаниями. Среди участников – Китайская генеральная торговая палата, Совет по развитию торговли Гонконга (HKTDC), Китайская железнодорожная компания (CRRC), а также Инвестиционный союз Гонконга. Отмечается, что в ходе выездной сессии также состоятся переговоры с представителями компаний, ведущих бизнес в Гонконге. Темой обсуждения станет актуализация подходов к организации взаимодействия с китайским бизнесом. Помимо этого, будет организована встреча, посвященная вопросам информирования о новых форматах работы фонда "Росконгресс". Мероприятия пройдут с участием представителей генерального консульства Российской Федерации в Гонконге. ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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россия, вэб, гонконг
Экономика, РОССИЯ, ВЭБ, ГОНКОНГ
Выездная сессия ВЭФ-2024 пройдет в Гонконге, сообщил "Росконгресс"
"Росконгресс": выездная сессия ВЭФ-2024 пройдет 24-25 июля в Гонконге
МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Выездную сессию Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) 24-25 июля проведут в Гонконге, на ней обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщили в фонде "Роскогресс".
"Двадцать четвертого – двадцать пятого июля в Гонконге состоится выездная сессия Восточного экономического форума, в ходе которой представители России и Гонконга обсудят актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и развития деловых связей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что выездная сессия пройдет в формате серии встреч с ассоциациями китайского бизнеса и компаниями. Среди участников – Китайская генеральная торговая палата, Совет по развитию торговли Гонконга (HKTDC), Китайская железнодорожная компания (CRRC), а также Инвестиционный союз Гонконга.
Отмечается, что в ходе выездной сессии также состоятся переговоры с представителями компаний, ведущих бизнес в Гонконге. Темой обсуждения станет актуализация подходов к организации взаимодействия с китайским бизнесом. Помимо этого, будет организована встреча, посвященная вопросам информирования о новых форматах работы фонда "Росконгресс". Мероприятия пройдут с участием представителей генерального консульства Российской Федерации в Гонконге.
ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.