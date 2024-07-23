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Госдума продлила упрощенную редомициляцию компаний в "русских офшорах"
Госдума продлила упрощенную редомициляцию компаний в "русских офшорах" - 23.07.2024, ПРАЙМ
Госдума продлила упрощенную редомициляцию компаний в "русских офшорах"
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает до конца 2025 года срок упрощенной перерегистрации иностранных компаний в специальных... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T15:53+0300
2024-07-23T15:53+0300
2024-07-23T15:53+0300
русские офшоры
госдума
редомициляция в россию
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает до конца 2025 года срок упрощенной перерегистрации иностранных компаний в специальных административных районах (САР) России. Первоначальная редакция касалась совершенствования регулирования корпоративных отношений - в частности, разрешала акционерам непубличных АО передавать решение ряда вопросов правлению или дирекции. Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе о продлении до 31 декабря 2025 года включительно срока упрощенной редомициляции иностранных компаний в САР, расположенных на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. Действующая сейчас процедура позволяет до 1 июля 2024 года включительно для регистрации международной компании в САР не представлять некоторые документы, когда это невозможно, с указанием причин. Поскольку сложности с получением за рубежом необходимых документов остаются, такую упрощенную процедуру решено продлить еще на полтора года. Поправки также позволяют регистрироваться в САР иностранным компаниям, созданным не позднее 1 марта 2024 года (сейчас – не позднее 1 марта 2022 года). Это позволит "переехать" в такие районы компаниям, созданным не только до, но и после 1 марта 2022 года. Кроме того, минимальная стоимость активов, вносимых в международный личный фонд, снижается до 500 миллионов с 5 миллиардов рублей. Международным компаниям из САР также предоставляется возможность размещать и организовывать обращение своих акций на иностранных биржах в дружественных иностранных государствах. Банк России установит особенности выплаты дивидендов по акциям таких компаний, права на которые учитываются на лицевых счетах иностранного номинального или уполномоченного держателя, иностранного регистратора и лицевых счетах депозитарных программ. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
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ПРАЙМ
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русские офшоры, госдума, редомициляция в россию
русские офшоры, Госдума, редомициляция в Россию
Госдума продлила упрощенную редомициляцию компаний в "русских офшорах"
ГГ продлила до конца 2025 г упрощенную редомициляцию компаний в "русских офшорах"
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает до конца 2025 года срок упрощенной перерегистрации иностранных компаний в специальных административных районах (САР) России.
Первоначальная редакция касалась совершенствования регулирования корпоративных отношений - в частности, разрешала акционерам непубличных АО передавать решение ряда вопросов правлению или дирекции.
Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе о продлении до 31 декабря 2025 года включительно срока упрощенной редомициляции иностранных компаний в САР, расположенных на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области.
Действующая сейчас процедура позволяет до 1 июля 2024 года включительно для регистрации международной компании в САР не представлять некоторые документы, когда это невозможно, с указанием причин. Поскольку сложности с получением за рубежом необходимых документов остаются, такую упрощенную процедуру решено продлить еще на полтора года.
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Поправки также позволяют регистрироваться в САР иностранным компаниям, созданным не позднее 1 марта 2024 года (сейчас – не позднее 1 марта 2022 года). Это позволит "переехать" в такие районы компаниям, созданным не только до, но и после 1 марта 2022 года. Кроме того, минимальная стоимость активов, вносимых в международный личный фонд, снижается до 500 миллионов с 5 миллиардов рублей.
Международным компаниям из САР также предоставляется возможность размещать и организовывать обращение своих акций на иностранных биржах в дружественных иностранных государствах. Банк России установит особенности выплаты дивидендов по акциям таких компаний, права на которые учитываются на лицевых счетах иностранного номинального или уполномоченного держателя, иностранного регистратора и лицевых счетах депозитарных программ.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.