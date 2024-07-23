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Госпошлины за обращение в суд вырастут впервые за 15 лет - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Госпошлины за обращение в суд вырастут впервые за 15 лет
Госпошлины за обращение в суд вырастут впервые за 15 лет - 23.07.2024, ПРАЙМ
Госпошлины за обращение в суд вырастут впервые за 15 лет
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об индексации размеров государственных пошлин по делам, которые рассматриваются Верховным судом (ВС) РФ, судами | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T16:11+0300
2024-07-23T16:15+0300
россия
госдума
пошлины
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об индексации размеров государственных пошлин по делам, которые рассматриваются Верховным судом (ВС) РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями и арбитражными судами. Первоначальная редакция предусматривала внесение изменений в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. Во втором чтении документ был дополнен рядом поправок, в том числе об индексации судебных госпошлин. Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам отмечает, что это позволит повысить эффективность судебной системы, а значительная часть полученных средств станет еще одним источником доходов муниципальных бюджетов. ПРИЧИНЫ ИНДЕКСАЦИИ Индексация проводится в связи с тем, что размеры судебных госпошлин долгое время не менялись. Пошлины практически не повышались в течение 15 лет – это "привело к утрате судебной пошлиной какого-либо экономического и регулирующего смысла", считает бюджетный комитет. Согласно статистике, доходы от сбора судебных пошлин в 2022 и 2023 годах составили, соответственно, лишь 5,2% и 4,8% от общих расходов федерального бюджета на содержание судебной системы. При этом комитет считает важным, что наравне с повышением госпошлин закон в полном объеме сохраняет для граждан и организаций действующие льготы. Они позволяют уменьшить размер госпошлины, предусматривают возможности отсрочки, рассрочки либо полного освобождения от ее уплаты. ЛЬГОТЫ Так, от уплаты госпошлины по-прежнему будут освобождены работники при защите их трудовых прав; инвалиды I или II группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства; ветераны боевых действий, ветераны военной службы, обращающиеся за защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах; истцы по вопросам нарушения прав потребителей; в некоторых случаях - пенсионеры. Также вводятся новые льготы. Они освобождают от уплаты пошлин детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; а также граждан-банкротов по вопросам формирования конкурсной массы, реестра требований кредиторов и освобождения от долгов. Предусматривается и новая льгота в виде освобождения от 70% пошлин по искам, связанным с защитой прав на единственное жилье. Помимо этого, для приказного производства сохраняются льготные правила исчисления пошлины: она уплачивается в размере 50% от обычной суммы. При этом комитет отмечает, что приказное производство составляет 85% дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства.
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россия, госдума, пошлины
РОССИЯ, Госдума, пошлины
16:11 23.07.2024 (обновлено: 16:15 23.07.2024)
 
Госпошлины за обращение в суд вырастут впервые за 15 лет

Госдума приняла закон об индексации размеров судебных госпошлин

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об индексации размеров государственных пошлин по делам, которые рассматриваются Верховным судом (ВС) РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями и арбитражными судами.
Первоначальная редакция предусматривала внесение изменений в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. Во втором чтении документ был дополнен рядом поправок, в том числе об индексации судебных госпошлин.
Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам отмечает, что это позволит повысить эффективность судебной системы, а значительная часть полученных средств станет еще одним источником доходов муниципальных бюджетов.
ПРИЧИНЫ ИНДЕКСАЦИИ
Индексация проводится в связи с тем, что размеры судебных госпошлин долгое время не менялись. Пошлины практически не повышались в течение 15 лет – это "привело к утрате судебной пошлиной какого-либо экономического и регулирующего смысла", считает бюджетный комитет.
Согласно статистике, доходы от сбора судебных пошлин в 2022 и 2023 годах составили, соответственно, лишь 5,2% и 4,8% от общих расходов федерального бюджета на содержание судебной системы.
При этом комитет считает важным, что наравне с повышением госпошлин закон в полном объеме сохраняет для граждан и организаций действующие льготы. Они позволяют уменьшить размер госпошлины, предусматривают возможности отсрочки, рассрочки либо полного освобождения от ее уплаты.
ЛЬГОТЫ
Так, от уплаты госпошлины по-прежнему будут освобождены работники при защите их трудовых прав; инвалиды I или II группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства; ветераны боевых действий, ветераны военной службы, обращающиеся за защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах; истцы по вопросам нарушения прав потребителей; в некоторых случаях - пенсионеры.
Также вводятся новые льготы. Они освобождают от уплаты пошлин детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; а также граждан-банкротов по вопросам формирования конкурсной массы, реестра требований кредиторов и освобождения от долгов.
Предусматривается и новая льгота в виде освобождения от 70% пошлин по искам, связанным с защитой прав на единственное жилье.
Помимо этого, для приказного производства сохраняются льготные правила исчисления пошлины: она уплачивается в размере 50% от обычной суммы. При этом комитет отмечает, что приказное производство составляет 85% дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства.
 
РОССИЯГосдумапошлины
 
 
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