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Госдума упростила лицензионные процедуры и продлила особенности госконтроля

Госдума упростила лицензионные процедуры и продлила особенности госконтроля - 23.07.2024, ПРАЙМ

Госдума упростила лицензионные процедуры и продлила особенности госконтроля

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на упрощение ряда процедур при лицензировании и продление на 2025 год применение закона о защите... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T17:47+0300

2024-07-23T17:47+0300

2024-07-23T17:47+0300

россия

госдума

бизнес

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на упрощение ряда процедур при лицензировании и продление на 2025 год применение закона о защите прав юрлиц и ИП при осуществления государственного контроля (надзора). Сейчас проведение выездных оценок соискателей лицензии (лицензиатов) в дистанционном формате допускается, только если это предусмотрено в положении о лицензировании конкретного вида деятельности. Новый закон разрешает проводить дистанционные оценки и в случаях, когда это не предусмотрено такими положениями. Кроме того, в положениях о лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемых правительством РФ, допускается устанавливать сокращенные сроки оказания госуслуг по лицензированию (внесение изменений в реестр лицензий, прекращение действия лицензии на основании заявления лицензиата), а также сроки уведомления заявителя о проведении его выездной оценки. При этом лицензирующему органу больше не нужно будет представлять по запросу заинтересованных лиц копии его актов о принятых решениях, в том числе о предоставлении лицензий. Лицензирующий орган также будет вправе не утверждать формы заявлений на предоставление услуг по лицензированию, которые подаются через единый или региональный порталы госуслуг. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку о продлении на 2025 год применения положений закона о защите прав юрлиц и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора). В частности, это касается отдельных видов лицензионного контроля, контроля за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о гособоронзаказе, надзора в области использования атомной энергии и т.д. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. А через 180 дней начнут действовать нормы, позволяющие предусматривать в положении о лицензировании возможность подачи заявления о предоставлении лицензии и о внесении изменений в реестр лицензий лишь через единый портал госуслуг.

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россия, госдума, бизнес