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Объем нового бизнеса ГТЛК снизился на 7,5 процента - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Объем нового бизнеса ГТЛК снизился на 7,5 процента
Объем нового бизнеса ГТЛК снизился на 7,5 процента - 23.07.2024, ПРАЙМ
Объем нового бизнеса ГТЛК снизился на 7,5 процента
Объем нового бизнеса Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по итогам первого полугодия 2024 года снизился на 7,5% по отношению к аналогичному... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T18:15+0300
2024-07-23T18:15+0300
экономика
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гтлк
бизнес
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Объем нового бизнеса Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по итогам первого полугодия 2024 года снизился на 7,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 101,3 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. "Несмотря на существенное повышение КС (ключевой ставки - ред.) ЦБ, объем нового бизнеса за 6 мес. 2024 г. сократился незначительно - на 7,5% г/г. Новый бизнес за 6 мес. 2024 г. - 101,3 млрд руб", – отмечается в сообщении. При этом лизинговый портфель ГТЛК по итогам шести месяцев текущего года вырос на 14,2% и составил 1,784 триллиона рублей. Объем законтрактованной техники железнодорожного транспорта вырос на 3% за январь-июнь 2024 года, до 108,5 тысяч единиц, водного транспорта - на 10%, до 341 единиц, городского транспорта - на 11%, до 8,3 тысяч единиц. Объемы законтрактованной техники в авиации снизились на 2% и составили 367 единиц.
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россия, гтлк, бизнес
Экономика, РОССИЯ, ГТЛК, Бизнес
18:15 23.07.2024
 
Объем нового бизнеса ГТЛК снизился на 7,5 процента

Объем нового бизнеса ГТЛК за I полугодие снизился на 7,5%, до 101,3 млрд рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания»
Стенд ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Объем нового бизнеса Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по итогам первого полугодия 2024 года снизился на 7,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 101,3 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
"Несмотря на существенное повышение КС (ключевой ставки - ред.) ЦБ, объем нового бизнеса за 6 мес. 2024 г. сократился незначительно - на 7,5% г/г. Новый бизнес за 6 мес. 2024 г. - 101,3 млрд руб", – отмечается в сообщении.
При этом лизинговый портфель ГТЛК по итогам шести месяцев текущего года вырос на 14,2% и составил 1,784 триллиона рублей.
Объем законтрактованной техники железнодорожного транспорта вырос на 3% за январь-июнь 2024 года, до 108,5 тысяч единиц, водного транспорта - на 10%, до 341 единиц, городского транспорта - на 11%, до 8,3 тысяч единиц. Объемы законтрактованной техники в авиации снизились на 2% и составили 367 единиц.
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