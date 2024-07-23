https://1prime.ru/20240723/ingosstrakh-850379178.html
"Ингосстрах" урегулировал убытки пострадавших при теракте в "Крокусе"
"Ингосстрах" урегулировал убытки пострадавших при теракте в "Крокусе" - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Ингосстрах" урегулировал убытки пострадавших при теракте в "Крокусе"
"Ингосстрах" урегулировал в упрощенном порядке убытки граждан, чье здоровье или имущество пострадало при теракте в "Крокусе", в то же время риск "теракт" не был | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T21:31+0300
2024-07-23T21:31+0300
2024-07-23T21:31+0300
происшествия
крокус сити холл
ингосстрах
убытки
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. "Ингосстрах" урегулировал в упрощенном порядке убытки граждан, чье здоровье или имущество пострадало при теракте в "Крокусе", в то же время риск "теракт" не был включен клиентом в договор страхования гражданской ответственности, исковое заявление о невыплатах не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Мы все помним о произошедшем и выражаем соболезнования родственникам погибших и всем пострадавшим в результате теракта в "Крокусе". Убытки клиентов "Ингосстраха", чье здоровье или имущество пострадало в этой ужасной трагедии, мы урегулировали в упрощенном порядке", - рассказали в компании. "Исковое заявление пока к нам не поступало. Риск "теракт" не был включен клиентом в договор страхования гражданской ответственности. "Ингосстрах" всегда тщательно соблюдает все обязательства перед своими клиентами и партнерами", - отметили там же. Во вторник в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что коллективный иск граждан, находившихся в "Крокус сити холле", и родственников погибших к "Ингосстраху" поступил в суд. В сообщении подчеркивается, что "истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах". Отмечается, что вопрос о принятии иска судом пока не решен.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
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крокус сити холл, ингосстрах, убытки
Происшествия, Крокус сити холл, Ингосстрах, убытки
"Ингосстрах" урегулировал убытки пострадавших при теракте в "Крокусе"
"Ингосстрах" урегулировал упрощенно убытки пострадавших при теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. "Ингосстрах" урегулировал в упрощенном порядке убытки граждан, чье здоровье или имущество пострадало при теракте в "Крокусе", в то же время риск "теракт" не был включен клиентом в договор страхования гражданской ответственности, исковое заявление о невыплатах не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы все помним о произошедшем и выражаем соболезнования родственникам погибших и всем пострадавшим в результате теракта в "Крокусе". Убытки клиентов "Ингосстраха", чье здоровье или имущество пострадало в этой ужасной трагедии, мы урегулировали в упрощенном порядке", - рассказали в компании.
"Исковое заявление пока к нам не поступало. Риск "теракт" не был включен клиентом в договор страхования гражданской ответственности. "Ингосстрах" всегда тщательно соблюдает все обязательства перед своими клиентами и партнерами", - отметили там же.
Во вторник в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что коллективный иск граждан, находившихся в "Крокус сити холле", и родственников погибших к "Ингосстраху" поступил в суд. В сообщении подчеркивается, что "истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах". Отмечается, что вопрос о принятии иска судом пока не решен.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
Все потерпевшие в теракте в "Крокусе" пройдут медэкспертизу