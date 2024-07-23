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Россия вошла в тройку лидеров по объему иностранных инвестиций в Узбекистан
Россия вошла в тройку лидеров по объему иностранных инвестиций в Узбекистан - 23.07.2024, ПРАЙМ
Россия вошла в тройку лидеров по объему иностранных инвестиций в Узбекистан
Доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в первом полугодии 2024 года составила 16,4% от общих зарубежных вложений в республику, снизившись... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T08:43+0300
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2024-07-23T08:43+0300
экономика
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июл – ПРАЙМ. Доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в первом полугодии 2024 года составила 16,4% от общих зарубежных вложений в республику, снизившись с 18,8% годом ранее, но это все еще второй показатель среди стран-инвесторов даже при росте объема иностранных инвестиций в 1,7 раза, следует из данных агентства статистики страны. По данным статагентства, общая сумма иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал в Узбекистане, в январе-июне выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 156,7 триллиона сумов (около 12,5 миллиарда долларов), или 68,3% от всех инвестиций в экономику страны. Объем российских инвестиций в Узбекистане в январе-июне составил 25,7 триллиона сумов (около 2 миллиардов долларов). Таким образом, на долю инвестиций из России приходится 16,4% зарубежных вложений в экономику Узбекистана, это второй показатель среди стран-инвесторов. Возглавляет список Китай (22,4%), в тройку стран-лидеров входит Турция (7%). Также, по данным ведомства, общий объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане в январе-июне вырос на 36,6%, до 229,3 триллиона сумов (около 18,3 миллиарда долларов). Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составляют на сегодняшний день около 13 миллиардов долларов. По данным торгпредства РФ в республике, в перспективе планируется реализовать инвестиционные проекты стоимостью более 20 миллиардов долларов.
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россия, узбекистан
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
Россия вошла в тройку лидеров по объему иностранных инвестиций в Узбекистан
Россия удерживает II место по объему иностранных инвестиций в Узбекистан
ТАШКЕНТ, 23 июл – ПРАЙМ. Доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в первом полугодии 2024 года составила 16,4% от общих зарубежных вложений в республику, снизившись с 18,8% годом ранее, но это все еще второй показатель среди стран-инвесторов даже при росте объема иностранных инвестиций в 1,7 раза, следует из данных агентства статистики страны.
По данным статагентства, общая сумма иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал в Узбекистане, в январе-июне выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 156,7 триллиона сумов (около 12,5 миллиарда долларов), или 68,3% от всех инвестиций в экономику страны.
Объем российских инвестиций в Узбекистане в январе-июне составил 25,7 триллиона сумов (около 2 миллиардов долларов). Таким образом, на долю инвестиций из России приходится 16,4% зарубежных вложений в экономику Узбекистана, это второй показатель среди стран-инвесторов. Возглавляет список Китай (22,4%), в тройку стран-лидеров входит Турция (7%).
Также, по данным ведомства, общий объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане в январе-июне вырос на 36,6%, до 229,3 триллиона сумов (около 18,3 миллиарда долларов).
Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составляют на сегодняшний день около 13 миллиардов долларов. По данным торгпредства РФ в республике, в перспективе планируется реализовать инвестиционные проекты стоимостью более 20 миллиардов долларов.