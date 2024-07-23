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РФ надеется на увеличение прямых инвестиций Китая в ее энергосектор - Сечин

РФ надеется на увеличение прямых инвестиций Китая в ее энергосектор - Сечин - 23.07.2024, ПРАЙМ

РФ надеется на увеличение прямых инвестиций Китая в ее энергосектор - Сечин

Россия надеется на увеличение прямых инвестиций Китая в ее энергетический сектор, который характеризуется высокой инвестиционной доходностью и отсутствием риска | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T16:15+0300

2024-07-23T16:15+0300

2024-07-23T16:15+0300

китай

россия

инвестиции

игорь сечин

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россия надеется на увеличение прямых инвестиций Китая в ее энергетический сектор, который характеризуется высокой инвестиционной доходностью и отсутствием риска возврата средств на собственный капитал, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Надеемся на увеличение прямых инвестиций Китая в энергетический сектор России, который характеризуется высокой инвестиционной доходностью для инвесторов и отсутствием риска возврата средств на собственный капитал", - сказал он в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Сечин отметил, что прямые инвестиции Китая в российскую энергетику и смежные отрасли будут способствовать укреплению энергетической безопасности и развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами. "Такие инвестиции могли бы создать существенный синергетический эффект, ведь Россия - одна из немногих стран, которая последовательно вкладывается в развитие традиционной энергетики, а Китай за последние несколько лет превратился из импортера в экспортера капитала. Так, в прошлом году объявленные Китаем прямые инвестиции в новые проекты за рубежом превысили рекордные 160 миллиардов долларов", - добавил Сечин.

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китай

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китай, россия, инвестиции, игорь сечин