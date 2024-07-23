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Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" подали в суд на "Ингосстрах"
Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" подали в суд на "Ингосстрах" - 23.07.2024, ПРАЙМ
Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" подали в суд на "Ингосстрах"
Коллективный иск от лиц, находившихся в "Крокус сити холле", а также от родственников погибших, к "Ингосстраху" поступил в суд. Об этом сказано в сообщении в... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T16:04+0300
2024-07-23T16:04+0300
2024-07-23T16:28+0300
происшествия
крокус сити холл
иск
суд
ингосстрах
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Коллективный иск от лиц, находившихся в "Крокус сити холле", а также от родственников погибших, к "Ингосстраху" поступил в суд. Об этом сказано в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Отмечается, что иск поступил в Замоскворецкий районный суд города Москвы. Согласно сообщению, "истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах". Вопрос о принятии иска судом пока не решен, говорится в сообщении. 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
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крокус сити холл, иск, суд, ингосстрах
Происшествия, Крокус сити холл, иск, суд, Ингосстрах
Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" подали в суд на "Ингосстрах"
Пострадавшие при теракте в "Крокусе" подали коллективный иск к "Ингосстраху"
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Коллективный иск от лиц, находившихся в "Крокус сити холле", а также от родственников погибших, к "Ингосстраху" поступил в суд. Об этом сказано в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Отмечается, что иск поступил в Замоскворецкий районный суд города Москвы.
Согласно сообщению, "истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах".
Вопрос о принятии иска судом пока не решен, говорится в сообщении.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
Все потерпевшие в теракте в "Крокусе" пройдут медэкспертизу