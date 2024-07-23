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"Невидимка". В ЕЦБ сделали дерзкое заявление о Харрис - 23.07.2024, ПРАЙМ
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"Невидимка". В ЕЦБ сделали дерзкое заявление о Харрис
"Невидимка". В ЕЦБ сделали дерзкое заявление о Харрис - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Невидимка". В ЕЦБ сделали дерзкое заявление о Харрис
В начале 2024 года Европейский центральный банк назвал Камалу Харрис "невидимкой" и отметил, что она не сможет победить на президентских выборах в США. Об этом... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T08:55+0300
2024-07-23T09:21+0300
политика
сша
ецб
камала харрис
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В начале 2024 года Европейский центральный банк назвал Камалу Харрис "невидимкой" и отметил, что она не сможет победить на президентских выборах в США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на члена исполнительного совета Европейского центробанка Изабель Шнабель."Им следовало бы с самого начала выдвинуть другого кандидата вместо Камалы Харрис... Она никогда не выиграет выборы, я имею в виду, что это безнадежно... Я даже не знаю её, потому что она была настолько невидимой", — цитирует издание Шнабель.Отмечается, что и сам процесс отбора кандидатов от Демократической партии стал "провальным".Один из британских чиновников, с которым побеседовало агентство, отметил, что Лондон, в свою очередь, надеется увидеть кандидата в вице-президенты, назначенного Харрис, что позволит предвидеть ее будущие действия на посту главы Белого дома, если она победит на выборах.Для Евросоюза главным вопросом является не "какая Харрис будет в Белом доме", а сможет ли она победить Дональда Трампа.Выборы президента США намечены на 5 ноября. Несмотря на то, что изначально Джо Байден был фаворитом от Демократической партии, после неудачного выступления на дебатах с Трампом он выбыл из гонки и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата на пост главы государства.
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сша, ецб, камала харрис
Политика, США, ЕЦБ, Камала Харрис
08:55 23.07.2024 (обновлено: 09:21 23.07.2024)
 
"Невидимка". В ЕЦБ сделали дерзкое заявление о Харрис

Член совета ЕЦБ Шнабель: Харрис никогда не выиграет выборы, это безнадежно

© Фото : Adam Schultz/Official White House PhotoВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© Фото : Adam Schultz/Official White House Photo
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В начале 2024 года Европейский центральный банк назвал Камалу Харрис "невидимкой" и отметил, что она не сможет победить на президентских выборах в США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на члена исполнительного совета Европейского центробанка Изабель Шнабель.
"Им следовало бы с самого начала выдвинуть другого кандидата вместо Камалы Харрис... Она никогда не выиграет выборы, я имею в виду, что это безнадежно... Я даже не знаю её, потому что она была настолько невидимой", — цитирует издание Шнабель.
Отмечается, что и сам процесс отбора кандидатов от Демократической партии стал "провальным".
Один из британских чиновников, с которым побеседовало агентство, отметил, что Лондон, в свою очередь, надеется увидеть кандидата в вице-президенты, назначенного Харрис, что позволит предвидеть ее будущие действия на посту главы Белого дома, если она победит на выборах.
Для Евросоюза главным вопросом является не "какая Харрис будет в Белом доме", а сможет ли она победить Дональда Трампа.
Выборы президента США намечены на 5 ноября. Несмотря на то, что изначально Джо Байден был фаворитом от Демократической партии, после неудачного выступления на дебатах с Трампом он выбыл из гонки и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата на пост главы государства.
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ПолитикаСШАЕЦБКамала Харрис
 
 
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