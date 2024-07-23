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"Будут очень сложными". В Киеве испугались проблем от переизбрания Трампа
"Будут очень сложными". В Киеве испугались проблем от переизбрания Трампа - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Будут очень сложными". В Киеве испугались проблем от переизбрания Трампа
На Украине боятся, что страна столкнется со сложностями в течение почти всего следующего года, если бывший глава Белого дома США Дональд Трамп вновь замет этот... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T15:50+0300
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. На Украине боятся, что страна столкнется со сложностями в течение почти всего следующего года, если бывший глава Белого дома США Дональд Трамп вновь замет этот пост, сообщил журнал Time со ссылкой на неназванных высокопоставленных украинских чиновников. "Первые восемь или десять месяцев, практически весь 2025 год, будут очень сложными", — заявил изданию один из источников. Отмечается, что Трамп, вероятно, урежет размер помощи Киеву и начнет подталкивать Владимира Зеленского к принятию мирного соглашения с Москвой. Для того, чтобы склонить Трампа на свою сторону, в Киеве ждут помощи в данном вопросе от союзников в Европе и среди представителей американского военно-промышленного комплекса, который получает значительную прибыль от поставок оружия на Украину, сказано в публикации. По словам источника, указанные выше лица могут объяснить Трампу, почему это идет на пользу многим в США и в особенности в республиканских штатах. Сам Трамп ранее заявил, что готов урегулировать украинский конфликт еще до своей инаугурации. Трамп также выражал мнение, что конфликт никогда бы не начался, если бы он был нынешним президентом США вместо Джо Байдена. По словам Трампа, в случае его переизбрания он намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа.
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Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, выборы в США
"Будут очень сложными". В Киеве испугались проблем от переизбрания Трампа
Time: в Киеве боятся, что переизбрание Трампа затруднит почти весь 2025 год
МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. На Украине боятся, что страна столкнется со сложностями в течение почти всего следующего года, если бывший глава Белого дома США Дональд Трамп вновь замет этот пост, сообщил журнал Time со ссылкой на неназванных высокопоставленных украинских чиновников.
"Первые восемь или десять месяцев, практически весь 2025 год, будут очень сложными", — заявил изданию один из источников.
Отмечается, что Трамп, вероятно, урежет размер помощи Киеву и начнет подталкивать Владимира Зеленского к принятию мирного соглашения с Москвой. Для того, чтобы склонить Трампа на свою сторону, в Киеве ждут помощи в данном вопросе от союзников в Европе и среди представителей американского военно-промышленного комплекса, который получает значительную прибыль от поставок оружия на Украину, сказано в публикации. По словам источника, указанные выше лица могут объяснить Трампу, почему это идет на пользу многим в США и в особенности в республиканских штатах.
Сам Трамп ранее заявил, что готов урегулировать украинский конфликт еще до своей инаугурации.
Трамп также выражал мнение, что конфликт никогда бы не начался, если бы он был нынешним президентом США вместо Джо Байдена. По словам Трампа, в случае его переизбрания он намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа.
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