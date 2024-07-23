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Мосбиржа допустит к торгам акции платформы "Кифа"

Мосбиржа допустит к торгам акции платформы "Кифа" - 23.07.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа допустит к торгам акции платформы "Кифа"

Московская биржа с 8 августа допустит к торгам акции российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли "Кифа", они будут включены во второй уровень листинга,... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T22:56+0300

2024-07-23T22:56+0300

2024-07-23T23:12+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 8 августа допустит к торгам акции российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли "Кифа", они будут включены во второй уровень листинга, сообщается в пресс-релизе биржи. "В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская Биржа" председателем правления "23" июля 2024 года приняты следующие решения: включить с "08" августа 2024 года в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления: акции обыкновенные Публичного акционерного общества "Кифа", регистрационный номер выпуска – 1-01-80929-H от 09.09.2013, торговый код – QIFA", - говорится в сообщении. Ранее "Кифа" объявила о намерении провести IPO на Московской бирже, в рамках которого предложит инвесторам акции дополнительного выпуска. Планируется, что торги акциями начнутся до конца лета 2024 года. "Кифа" - B2B-платформа цифровой торговли для осуществления сделок между поставщиками и покупателями из России и Китая.

https://1prime.ru/20240722/listing-850341810.html

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российский рынок акций, мосбиржа, торги