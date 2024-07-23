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Мосбиржа допустит к торгам акции платформы "Кифа" - 23.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240723/kifa-850380341.html
Мосбиржа допустит к торгам акции платформы "Кифа"
Мосбиржа допустит к торгам акции платформы "Кифа" - 23.07.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа допустит к торгам акции платформы "Кифа"
Московская биржа с 8 августа допустит к торгам акции российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли "Кифа", они будут включены во второй уровень листинга,... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T22:56+0300
2024-07-23T23:12+0300
экономика
российский рынок акций
мосбиржа
торги
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 8 августа допустит к торгам акции российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли "Кифа", они будут включены во второй уровень листинга, сообщается в пресс-релизе биржи. "В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская Биржа" председателем правления "23" июля 2024 года приняты следующие решения: включить с "08" августа 2024 года в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления: акции обыкновенные Публичного акционерного общества "Кифа", регистрационный номер выпуска – 1-01-80929-H от 09.09.2013, торговый код – QIFA", - говорится в сообщении. Ранее "Кифа" объявила о намерении провести IPO на Московской бирже, в рамках которого предложит инвесторам акции дополнительного выпуска. Планируется, что торги акциями начнутся до конца лета 2024 года. "Кифа" - B2B-платформа цифровой торговли для осуществления сделок между поставщиками и покупателями из России и Китая.
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российский рынок акций, мосбиржа, торги
Экономика, российский рынок акций, Мосбиржа, Торги
22:56 23.07.2024 (обновлено: 23:12 23.07.2024)
 
Мосбиржа допустит к торгам акции платформы "Кифа"

Мосбиржа с 8 августа допустит к торгам акции платформы "Кифа"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 8 августа допустит к торгам акции российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли "Кифа", они будут включены во второй уровень листинга, сообщается в пресс-релизе биржи.
"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская Биржа" председателем правления "23" июля 2024 года приняты следующие решения: включить с "08" августа 2024 года в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления: акции обыкновенные Публичного акционерного общества "Кифа", регистрационный номер выпуска – 1-01-80929-H от 09.09.2013, торговый код – QIFA", - говорится в сообщении.
Ранее "Кифа" объявила о намерении провести IPO на Московской бирже, в рамках которого предложит инвесторам акции дополнительного выпуска. Планируется, что торги акциями начнутся до конца лета 2024 года.
"Кифа" - B2B-платформа цифровой торговли для осуществления сделок между поставщиками и покупателями из России и Китая.
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