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Прощай "Сделано в Китае": Сечин отметил путь КНР к новой модели - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Прощай "Сделано в Китае": Сечин отметил путь КНР к новой модели
Прощай "Сделано в Китае": Сечин отметил путь КНР к новой модели - 23.07.2024, ПРАЙМ
Прощай "Сделано в Китае": Сечин отметил путь КНР к новой модели
Китай благодаря значительным успехам в науке уже перешел от модели "Сделано в Китае" к "Создано в Китае", теперь уверенно двигается к "Изобретено в Китае",... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T16:17+0300
2024-07-23T16:17+0300
экономика
китай
игорь сечин
модель
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Китай благодаря значительным успехам в науке уже перешел от модели "Сделано в Китае" к "Создано в Китае", теперь уверенно двигается к "Изобретено в Китае", заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Следует отметить, что экономический прогресс в Китае движим значительными успехами, достигнутыми китайской наукой за последние годы. Так, в 2022 году Китай обогнал США и Евросоюз по количеству цитируемых публикаций, имеющих высокую научную ценность. По сути, благодаря значительным успехам в науке Китай уже перешел от модели "Сделано в Китае" к "Создано в Китае", а теперь уверенно двигается к "Изобретено в Китае", - сказал он в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. По словам Сечина, успехи китайской науки и российских ученых и конструкторов могут стать фундаментом для развития взаимовыгодного российско-китайского сотрудничества в области научных разработок.
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китай, игорь сечин, модель
Экономика, КИТАЙ, Игорь Сечин, модель
16:17 23.07.2024
 
Прощай "Сделано в Китае": Сечин отметил путь КНР к новой модели

Сечин: Китай уверенно движется от модели "Сделано в Китае" к "Изобретено в Китае"

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Китай благодаря значительным успехам в науке уже перешел от модели "Сделано в Китае" к "Создано в Китае", теперь уверенно двигается к "Изобретено в Китае", заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Следует отметить, что экономический прогресс в Китае движим значительными успехами, достигнутыми китайской наукой за последние годы. Так, в 2022 году Китай обогнал США и Евросоюз по количеству цитируемых публикаций, имеющих высокую научную ценность. По сути, благодаря значительным успехам в науке Китай уже перешел от модели "Сделано в Китае" к "Создано в Китае", а теперь уверенно двигается к "Изобретено в Китае", - сказал он в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
По словам Сечина, успехи китайской науки и российских ученых и конструкторов могут стать фундаментом для развития взаимовыгодного российско-китайского сотрудничества в области научных разработок.
Завод шампанских вин в Абрау-Дюрсо - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
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ЭкономикаКИТАЙИгорь Сечинмодель
 
 
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