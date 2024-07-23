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Банда бухгалтеров и "мертвые души": раскрыто необычное хищение - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Банда бухгалтеров и "мертвые души": раскрыто необычное хищение
Банда бухгалтеров и "мертвые души": раскрыто необычное хищение - 23.07.2024, ПРАЙМ
Банда бухгалтеров и "мертвые души": раскрыто необычное хищение
На основании обвинения в сговоре и присвоении денежных средств в размере более 9,5 миллиона долларов из бюджета суд республики вынес приговор 21 бухгалтеру... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T13:17+0300
2024-07-23T13:23+0300
казахстан
сговор
хищение средств
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АЛМА-АТА, 23 июл - ПРАЙМ. На основании обвинения в сговоре и присвоении денежных средств в размере более 9,5 миллиона долларов из бюджета суд республики вынес приговор 21 бухгалтеру отделу образования города Талдыкоргана, передает пресс-служба Верховного суда Казахстана."В течение трех лет главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана организовала преступную группу из коллег: 7 - из отдела образования и 14 - из средних школ. Под ее руководством организованная группа по предварительному сговору похитила более 4,5 миллиарда тенге (более 9,5 миллиона долларов - ред.) бюджетных средств путем начисления зарплат "мертвым душам" и работникам школ сверх установленных должностных окладов", - следует из сообщения пресс-службы. Подсудимые получили сроки в соответствии с тяжестью совершенного преступления. Трем главным фигурантам суд назначил сроки от 12 до 15 лет тюрьмы, 15 осужденных получили от 7 до 11 лет лишения свободы. Двое подсудимых полностью возместили ущерб, их срок составил 7 лет условно. Один из фигурантов дела скончался, дело в связи с этим прекращено.В Верховном суде также добавили, что у осужденных было конфисковано имущество на сумму 6,3 миллиона долларов.
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казахстан, сговор, хищение средств
КАЗАХСТАН, сговор, хищение средств
13:17 23.07.2024 (обновлено: 13:23 23.07.2024)
 
Банда бухгалтеров и "мертвые души": раскрыто необычное хищение

Верховный суд Казахстана: банда бухгалтеров похитила $9,5 млн с помощью "мертвых душ"

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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АЛМА-АТА, 23 июл - ПРАЙМ. На основании обвинения в сговоре и присвоении денежных средств в размере более 9,5 миллиона долларов из бюджета суд республики вынес приговор 21 бухгалтеру отделу образования города Талдыкоргана, передает пресс-служба Верховного суда Казахстана.
"В течение трех лет главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана организовала преступную группу из коллег: 7 - из отдела образования и 14 - из средних школ. Под ее руководством организованная группа по предварительному сговору похитила более 4,5 миллиарда тенге (более 9,5 миллиона долларов - ред.) бюджетных средств путем начисления зарплат "мертвым душам" и работникам школ сверх установленных должностных окладов", - следует из сообщения пресс-службы.
Подсудимые получили сроки в соответствии с тяжестью совершенного преступления. Трем главным фигурантам суд назначил сроки от 12 до 15 лет тюрьмы, 15 осужденных получили от 7 до 11 лет лишения свободы. Двое подсудимых полностью возместили ущерб, их срок составил 7 лет условно. Один из фигурантов дела скончался, дело в связи с этим прекращено.
В Верховном суде также добавили, что у осужденных было конфисковано имущество на сумму 6,3 миллиона долларов.
 
КАЗАХСТАНсговорхищение средств
 
 
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