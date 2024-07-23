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Майнеров криптовалюты обяжут соблюдать антиотмывочное законодательство
Майнеров криптовалюты обяжут соблюдать антиотмывочное законодательство - 23.07.2024, ПРАЙМ
Майнеров криптовалюты обяжут соблюдать антиотмывочное законодательство
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий лиц, осуществляющих майнинг криптовалюты и ее распределение, соблюдать нормы антиотмывочного... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T17:13+0300
2024-07-23T17:13+0300
2024-07-23T17:13+0300
криптовалюта
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий лиц, осуществляющих майнинг криптовалюты и ее распределение, соблюдать нормы антиотмывочного законодательства. Первоначальная редакция обязывала нотариусов соблюдать в своей работе нормы антиотмывочного законодательства. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправки, которые включают майнеров цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула), а также лицо, организующее деятельность майнинг-пула, в сферу регулирования закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. На них будут распространяться требования об идентификации клиентов, оценке уровня риска совершения ими подозрительных финансовых операций, принятии мер по его снижению и т.д. Эти требования будут действовать при майнинге цифровой валюты и ее распределении, в том числе среди участников майнинг-пула. При наличии у лица, организующего деятельность майнинг-пула, любых оснований полагать, что распределенная цифровая валюта может быть использована участниками майнинг-пула для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма, он будет обязан уведомить об этом Росфинмониторинг. Аналогичная обязанность распространяется и на майнеров цифровой валюты. Эти лица также будут обязаны предоставлять Росфинмониторингу информацию по его запросам. Причем им запрещается разглашать факт передачи ему такой информации. Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
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госдума, майнинг
Криптовалюта, Госдума, майнинг
Майнеров криптовалюты обяжут соблюдать антиотмывочное законодательство
Госдума обязала майнеров криптовалюты соблюдать антиотмывочное законодательство
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий лиц, осуществляющих майнинг криптовалюты и ее распределение, соблюдать нормы антиотмывочного законодательства.
Первоначальная редакция обязывала нотариусов соблюдать в своей работе нормы антиотмывочного законодательства. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправки, которые включают майнеров цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула), а также лицо, организующее деятельность майнинг-пула, в сферу регулирования закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
На них будут распространяться требования об идентификации клиентов, оценке уровня риска совершения ими подозрительных финансовых операций, принятии мер по его снижению и т.д. Эти требования будут действовать при майнинге цифровой валюты и ее распределении, в том числе среди участников майнинг-пула.
При наличии у лица, организующего деятельность майнинг-пула, любых оснований полагать, что распределенная цифровая валюта может быть использована участниками майнинг-пула для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма, он будет обязан уведомить об этом Росфинмониторинг. Аналогичная обязанность распространяется и на майнеров цифровой валюты.
Эти лица также будут обязаны предоставлять Росфинмониторингу информацию по его запросам. Причем им запрещается разглашать факт передачи ему такой информации.
Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Назло Америке. Зачем спешат с принятием закона о майнинге криптовалют