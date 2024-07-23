https://1prime.ru/20240723/kriptovalyuta-850370432.html

Майнеров криптовалюты обяжут соблюдать антиотмывочное законодательство

Майнеров криптовалюты обяжут соблюдать антиотмывочное законодательство - 23.07.2024, ПРАЙМ

Майнеров криптовалюты обяжут соблюдать антиотмывочное законодательство

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий лиц, осуществляющих майнинг криптовалюты и ее распределение, соблюдать нормы антиотмывочного... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T17:13+0300

2024-07-23T17:13+0300

2024-07-23T17:13+0300

криптовалюта

госдума

майнинг

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/84/841358456_0:98:2048:1250_1920x0_80_0_0_14384bc5df8dfd01e5bf5f1c78142462.jpg

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий лиц, осуществляющих майнинг криптовалюты и ее распределение, соблюдать нормы антиотмывочного законодательства. Первоначальная редакция обязывала нотариусов соблюдать в своей работе нормы антиотмывочного законодательства. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправки, которые включают майнеров цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула), а также лицо, организующее деятельность майнинг-пула, в сферу регулирования закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. На них будут распространяться требования об идентификации клиентов, оценке уровня риска совершения ими подозрительных финансовых операций, принятии мер по его снижению и т.д. Эти требования будут действовать при майнинге цифровой валюты и ее распределении, в том числе среди участников майнинг-пула. При наличии у лица, организующего деятельность майнинг-пула, любых оснований полагать, что распределенная цифровая валюта может быть использована участниками майнинг-пула для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма, он будет обязан уведомить об этом Росфинмониторинг. Аналогичная обязанность распространяется и на майнеров цифровой валюты. Эти лица также будут обязаны предоставлять Росфинмониторингу информацию по его запросам. Причем им запрещается разглашать факт передачи ему такой информации. Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

https://1prime.ru/20240723/mayning-850357101.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, майнинг