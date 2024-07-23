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Лицензирование табачной отрасли принесет доходы в госбюджет, заявил эксперт

Лицензирование табачной отрасли принесет доходы в госбюджет, заявил эксперт - 23.07.2024, ПРАЙМ

Лицензирование табачной отрасли принесет доходы в госбюджет, заявил эксперт

Лицензирование в РФ точек по продаже табачной продукции, импортеров, оптовых и розничных поставщиков, кальянных и сигарных клубов и других игроков в табачной... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T13:14+0300

2024-07-23T13:14+0300

2024-07-23T13:15+0300

россия

табак

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Лицензирование в РФ точек по продаже табачной продукции, импортеров, оптовых и розничных поставщиков, кальянных и сигарных клубов и других игроков в табачной отрасли принесет дополнительные доходы в государственный бюджет, вместе с тем сократится количество точек продажи в стране, сообщил РИА Новости руководитель табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов. Ранее во вторник глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алёшин в интервью "Российской газете" сообщил, что ведомство предлагает ввести лицензирование точек продаж табака. В самом Росалкогольтабакконтроле подтвердили РИА Новости, что в настоящее время прорабатывается вопрос лицензирования табачной розницы по аналогии с магазинами, торгующими алкоголем. Федотов высказал мнение, что введение лицензирования для всех участников оборота табачной и никотинсодержащей продукции "является логичным шагом". Так, например, подобное можно наблюдать в смежной алкогольной отрасли. Там лицензирование распространяется на импортеров, производителей, оптовое и розничное звено, а также рестораны и кафе (на сферу HoReCa). "Верным будет внедрение лицензирования и для импортеров, производителей, оптовых и розничных поставщиков табачной и никотинсодержащей продукции, а также для кальянных и сигарных клубов. В России уже функционирует система "Честный знак", обеспечивающая прозрачность и прослеживаемость рынка, что отчасти перекликается с целями и задачами лицензирования. Но введение лицензий принесет дополнительные доходы в бюджет государства и еще больше сократит долю нелегального рынка", - заявил он. При этом, по его словам, "количество табачных торговых точек после введения лицензий снизится", но это не приведет к уменьшению числа потребителей. "Однако важно понимать, что любые меры не будут эффективными без должного контроля. Если вводить лицензии для легального бизнеса, необходимо усилить контроль и ответственность для нелегального рынка, у которого таких лицензий нет", - заключил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, табак