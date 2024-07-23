https://1prime.ru/20240723/litsenziya-850356554.html

ЦБ выдал лицензию "ПСБ Страхование жизни"

ЦБ выдал лицензию "ПСБ Страхование жизни" - 23.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ выдал лицензию "ПСБ Страхование жизни"

Банк России выдал лицензию "ПСБ Страхование жизни" на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования, говорится в сообщении... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T12:45+0300

2024-07-23T12:45+0300

2024-07-23T12:45+0300

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Банк России выдал лицензию "ПСБ Страхование жизни" на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования, говорится в сообщении регулятора. "О выдаче лицензий ООО "ПСБ Страхование жизни" на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни", - указывается в каталоге информационных сообщений ЦБ РФ. Как следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО "ПСБ Страхование жизни" зарегистрировано в марте текущего года. Уставный капитал компании составляет 450 миллионов рублей. Согласно данным системы "БИР-Аналитик", единственный владелец - ООО "ПСБ Страхование", которое в свою очередь принадлежит Промсвязьбанку.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия