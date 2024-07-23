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ЦБ выдал лицензию "ПСБ Страхование жизни" - 23.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ выдал лицензию "ПСБ Страхование жизни"
ЦБ выдал лицензию "ПСБ Страхование жизни" - 23.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ выдал лицензию "ПСБ Страхование жизни"
Банк России выдал лицензию "ПСБ Страхование жизни" на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования, говорится в сообщении... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T12:45+0300
2024-07-23T12:45+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Банк России выдал лицензию "ПСБ Страхование жизни" на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования, говорится в сообщении регулятора. "О выдаче лицензий ООО "ПСБ Страхование жизни" на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни", - указывается в каталоге информационных сообщений ЦБ РФ. Как следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО "ПСБ Страхование жизни" зарегистрировано в марте текущего года. Уставный капитал компании составляет 450 миллионов рублей. Согласно данным системы "БИР-Аналитик", единственный владелец - ООО "ПСБ Страхование", которое в свою очередь принадлежит Промсвязьбанку.
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россия
Экономика, РОССИЯ
12:45 23.07.2024
 
ЦБ выдал лицензию "ПСБ Страхование жизни"

Банк России выдал лицензию "ПСБ Страхование жизни"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Банк России выдал лицензию "ПСБ Страхование жизни" на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования, говорится в сообщении регулятора.
"О выдаче лицензий ООО "ПСБ Страхование жизни" на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни", - указывается в каталоге информационных сообщений ЦБ РФ.
Как следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО "ПСБ Страхование жизни" зарегистрировано в марте текущего года. Уставный капитал компании составляет 450 миллионов рублей. Согласно данным системы "БИР-Аналитик", единственный владелец - ООО "ПСБ Страхование", которое в свою очередь принадлежит Промсвязьбанку.
 
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