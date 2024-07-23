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Чистая прибыль французской LVMH упала на 14 процентов

Чистая прибыль французской LVMH упала на 14 процентов - 23.07.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль французской LVMH упала на 14 процентов

Чистая прибыль французской LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) в первом полугодии сократилась на 14,3% в годовом выражении, до 7,267 миллиарда евро,... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T19:13+0300

2024-07-23T19:13+0300

2024-07-23T19:13+0300

экономика

lvmh

чистая прибыль

отчетность

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль французской LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) в первом полугодии сократилась на 14,3% в годовом выражении, до 7,267 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Выручка опустилась на 1%, до 41,677 миллиарда евро. Органический рост показателя при этом составил 2%. Наибольшая выручка приходится на подразделение "одежда и кожаные изделия" - в этом сегменте показатель в годовом выражении снизился на 2%, до 20,771 миллиарда евро. Выручка сегмента "розничные продажи" и сектора парфюмерии и косметики увеличилась на 3%. Показатель сегмента "часы и ювелирные изделия" сократился на 5%, винной и ликеро-водочной продукции - на 11%. Чистый финансовый долг компании составил 12,158 миллиарда евро, сократившись на 2% год к году. Французская LVMH является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другие. Штаб-квартира расположена в Париже.

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lvmh, чистая прибыль, отчетность