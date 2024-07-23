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"Открыто говорит". В Турции восхитились словами Маска о Харрис - 23.07.2024, ПРАЙМ
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"Открыто говорит". В Турции восхитились словами Маска о Харрис
"Открыто говорит". В Турции восхитились словами Маска о Харрис - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Открыто говорит". В Турции восхитились словами Маска о Харрис
Читатели турецкого портала Haber7 положительно оценили действия американского бизнесмена Илона Маска, высмеявшего Джорджа Сороса и его сына за быструю поддержку | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T16:54+0300
2024-07-23T16:54+0300
политика
сша
илон маск
джордж сорос
камала харрис
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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Читатели турецкого портала Haber7 положительно оценили действия американского бизнесмена Илона Маска, высмеявшего Джорджа Сороса и его сына за быструю поддержку кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис и назвавших ее "наиболее квалифицированным возможным кандидатом".Ранее Маск прокомментировал фото сына Сороса с Харрис, указав, что хочет его поблагодарить "за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет следующей марионеткой".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Теперь вы понимаете, что представляют собой американские политики? Кто платит, тот и заказывает музыку.У этого Сороса есть свои люди в каждой стране мира. И двух лидеров он не может купить: это Эрдоган и Орбан", — отметил пользователь под ником Гражданин.Пользователь под ником Хусейн добавил, что "США управляют те, кто дает деньги"."Молодец, Маск! Открыто говорит, что Харрис — марионетка", — восхитился пользователь под ником Истина.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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сша, илон маск, джордж сорос, камала харрис
Политика, США, Илон Маск, Джордж Сорос, Камала Харрис
16:54 23.07.2024
 
"Открыто говорит". В Турции восхитились словами Маска о Харрис

Читатели Haber7 поддержали заявление Маска, назвавшего Камалу Харрис марионеткой

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Читатели турецкого портала Haber7 положительно оценили действия американского бизнесмена Илона Маска, высмеявшего Джорджа Сороса и его сына за быструю поддержку кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис и назвавших ее "наиболее квалифицированным возможным кандидатом".
Ранее Маск прокомментировал фото сына Сороса с Харрис, указав, что хочет его поблагодарить "за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет следующей марионеткой".
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"Теперь вы понимаете, что представляют собой американские политики? Кто платит, тот и заказывает музыку.У этого Сороса есть свои люди в каждой стране мира. И двух лидеров он не может купить: это Эрдоган и Орбан", — отметил пользователь под ником Гражданин.
Пользователь под ником Хусейн добавил, что "США управляют те, кто дает деньги".
"Молодец, Маск! Открыто говорит, что Харрис — марионетка", — восхитился пользователь под ником Истина.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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ПолитикаСШАИлон МаскДжордж СоросКамала Харрис
 
 
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