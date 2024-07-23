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"Открыто говорит". В Турции восхитились словами Маска о Харрис

"Открыто говорит". В Турции восхитились словами Маска о Харрис - 23.07.2024, ПРАЙМ

"Открыто говорит". В Турции восхитились словами Маска о Харрис

Читатели турецкого портала Haber7 положительно оценили действия американского бизнесмена Илона Маска, высмеявшего Джорджа Сороса и его сына за быструю поддержку | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T16:54+0300

2024-07-23T16:54+0300

2024-07-23T16:54+0300

политика

сша

илон маск

джордж сорос

камала харрис

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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Читатели турецкого портала Haber7 положительно оценили действия американского бизнесмена Илона Маска, высмеявшего Джорджа Сороса и его сына за быструю поддержку кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис и назвавших ее "наиболее квалифицированным возможным кандидатом".Ранее Маск прокомментировал фото сына Сороса с Харрис, указав, что хочет его поблагодарить "за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет следующей марионеткой".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Теперь вы понимаете, что представляют собой американские политики? Кто платит, тот и заказывает музыку.У этого Сороса есть свои люди в каждой стране мира. И двух лидеров он не может купить: это Эрдоган и Орбан", — отметил пользователь под ником Гражданин.Пользователь под ником Хусейн добавил, что "США управляют те, кто дает деньги"."Молодец, Маск! Открыто говорит, что Харрис — марионетка", — восхитился пользователь под ником Истина.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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сша, илон маск, джордж сорос, камала харрис