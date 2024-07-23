https://1prime.ru/20240723/mask-850369323.html
"Открыто говорит". В Турции восхитились словами Маска о Харрис
"Открыто говорит". В Турции восхитились словами Маска о Харрис - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Открыто говорит". В Турции восхитились словами Маска о Харрис
Читатели турецкого портала Haber7 положительно оценили действия американского бизнесмена Илона Маска, высмеявшего Джорджа Сороса и его сына за быструю поддержку | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T16:54+0300
2024-07-23T16:54+0300
2024-07-23T16:54+0300
политика
сша
илон маск
джордж сорос
камала харрис
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850368586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0c3ce0b51f8d184c022ba4b8ab74fc5.jpg
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Читатели турецкого портала Haber7 положительно оценили действия американского бизнесмена Илона Маска, высмеявшего Джорджа Сороса и его сына за быструю поддержку кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис и назвавших ее "наиболее квалифицированным возможным кандидатом".Ранее Маск прокомментировал фото сына Сороса с Харрис, указав, что хочет его поблагодарить "за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет следующей марионеткой".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Теперь вы понимаете, что представляют собой американские политики? Кто платит, тот и заказывает музыку.У этого Сороса есть свои люди в каждой стране мира. И двух лидеров он не может купить: это Эрдоган и Орбан", — отметил пользователь под ником Гражданин.Пользователь под ником Хусейн добавил, что "США управляют те, кто дает деньги"."Молодец, Маск! Открыто говорит, что Харрис — марионетка", — восхитился пользователь под ником Истина.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
https://1prime.ru/20240722/mask-850343147.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850368586_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_af1dee06989a7247570242245fc3beb7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, илон маск, джордж сорос, камала харрис
Политика, США, Илон Маск, Джордж Сорос, Камала Харрис
"Открыто говорит". В Турции восхитились словами Маска о Харрис
Читатели Haber7 поддержали заявление Маска, назвавшего Камалу Харрис марионеткой
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ.
Читатели турецкого портала Haber7
положительно оценили действия американского бизнесмена Илона Маска, высмеявшего Джорджа Сороса и его сына за быструю поддержку кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис и назвавших ее "наиболее квалифицированным возможным кандидатом".
Ранее Маск прокомментировал фото сына Сороса с Харрис, указав, что хочет его поблагодарить "за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет следующей марионеткой".
"Теперь вы понимаете, что представляют собой американские политики? Кто платит, тот и заказывает музыку.У этого Сороса есть свои люди в каждой стране мира. И двух лидеров он не может купить: это Эрдоган и Орбан", — отметил пользователь под ником Гражданин.
Пользователь под ником Хусейн добавил, что "США управляют те, кто дает деньги".
"Молодец, Маск! Открыто говорит, что Харрис — марионетка", — восхитился пользователь под ником Истина.
Маск отметил положительное влияние на соцсеть X заявления Байдена