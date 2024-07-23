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ГД приняла поправку о праве получить неистраченный материнский капитал - 23.07.2024, ПРАЙМ
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ГД приняла поправку о праве получить неистраченный материнский капитал
ГД приняла поправку о праве получить неистраченный материнский капитал - 23.07.2024, ПРАЙМ
ГД приняла поправку о праве получить неистраченный материнский капитал
Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которая позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T14:31+0300
2024-07-23T14:31+0300
материнский капитал
госдума
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которая позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей. Согласно поправке, если после распоряжения средствами материнского капитала по направлениям, предусмотренным федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", остаток указанных средств не превышает 10 тысяч рублей, они могут быть получены в виде единовременной выплаты. Поправки вносятся в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей.
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материнский капитал, госдума
материнский капитал, Госдума
14:31 23.07.2024
 
ГД приняла поправку о праве получить неистраченный материнский капитал

ГД приняла поправку о праве получить неистраченный маткапитал до 10 тысяч рублей

Россияне смогут подавать заявление на маткапитал через интернет с лета 2012 г - Минздрав
Россияне смогут подавать заявление на маткапитал через интернет с лета 2012 г - Минздрав
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которая позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей.
Согласно поправке, если после распоряжения средствами материнского капитала по направлениям, предусмотренным федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", остаток указанных средств не превышает 10 тысяч рублей, они могут быть получены в виде единовременной выплаты.
Поправки вносятся в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей.
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
Котяков сообщил, скольким семьям оформили материнский капитал
10 апреля, 14:47
 
материнский капиталГосдума
 
 
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