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ГД приняла поправку о праве получить неистраченный материнский капитал

ГД приняла поправку о праве получить неистраченный материнский капитал - 23.07.2024, ПРАЙМ

ГД приняла поправку о праве получить неистраченный материнский капитал

Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которая позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей. | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T14:31+0300

2024-07-23T14:31+0300

2024-07-23T14:31+0300

материнский капитал

госдума

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которая позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей. Согласно поправке, если после распоряжения средствами материнского капитала по направлениям, предусмотренным федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", остаток указанных средств не превышает 10 тысяч рублей, они могут быть получены в виде единовременной выплаты. Поправки вносятся в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей.

https://1prime.ru/20240410/matkapital-847269500.html

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материнский капитал, госдума