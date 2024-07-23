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Стало известно о "наследстве" основателя "МММ" Мавроди

Стало известно о "наследстве" основателя "МММ" Мавроди - 23.07.2024, ПРАЙМ

Стало известно о "наследстве" основателя "МММ" Мавроди

Скончавшийся в 2018 году основатель крупнейшей в истории России пирамиды АО "МММ" Сергей Мавроди оставил долги на сумму свыше 1,6 млрд рублей, подсчитало РИА... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T08:11+0300

2024-07-23T08:11+0300

2024-07-23T08:12+0300

мошенничество

долги

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Скончавшийся в 2018 году основатель крупнейшей в истории России пирамиды АО "МММ" Сергей Мавроди оставил долги на сумму свыше 1,6 млрд рублей, подсчитало РИА Новости.По данным агентства, Хамовнический суд в 2007-2017 годах выдал в отношении Мавроди свыше 200 исполнительных листов на общую сумму 1,607 млрд рублей. Из них 219 тыс. - задолженность по уплате госпошлины, свыше 252 млн - взыскания имущественного характера в пользу физлиц и организаций.Мавроди был приговорен к 4,5 года лишения свободы. Потерпевшими по делу были признаны свыше 10 тыс. человек. Общий ущерб от деятельности созданного Мавроди АО "МММ" оценивается в сумму свыше 110 млн рублей. В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду "МММ-2011", которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл "МММ-2012". В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.

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долги