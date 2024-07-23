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Стало известно о "наследстве" основателя "МММ" Мавроди - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Стало известно о "наследстве" основателя "МММ" Мавроди
Стало известно о "наследстве" основателя "МММ" Мавроди - 23.07.2024, ПРАЙМ
Стало известно о "наследстве" основателя "МММ" Мавроди
Скончавшийся в 2018 году основатель крупнейшей в истории России пирамиды АО "МММ" Сергей Мавроди оставил долги на сумму свыше 1,6 млрд рублей, подсчитало РИА... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T08:11+0300
2024-07-23T08:12+0300
мошенничество
долги
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Скончавшийся в 2018 году основатель крупнейшей в истории России пирамиды АО "МММ" Сергей Мавроди оставил долги на сумму свыше 1,6 млрд рублей, подсчитало РИА Новости.По данным агентства, Хамовнический суд в 2007-2017 годах выдал в отношении Мавроди свыше 200 исполнительных листов на общую сумму 1,607 млрд рублей. Из них 219 тыс. - задолженность по уплате госпошлины, свыше 252 млн - взыскания имущественного характера в пользу физлиц и организаций.Мавроди был приговорен к 4,5 года лишения свободы. Потерпевшими по делу были признаны свыше 10 тыс. человек. Общий ущерб от деятельности созданного Мавроди АО "МММ" оценивается в сумму свыше 110 млн рублей. В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду "МММ-2011", которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл "МММ-2012". В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.
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долги
Мошенничество, долги
08:11 23.07.2024 (обновлено: 08:12 23.07.2024)
 
Стало известно о "наследстве" основателя "МММ" Мавроди

Основатель "МММ" Мавроди оставил после смерти долги более чем на 1,6 млрд рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк#Предприниматель, основатель компании "МММ" Сергей Мавроди
#Предприниматель, основатель компании МММ Сергей Мавроди - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Скончавшийся в 2018 году основатель крупнейшей в истории России пирамиды АО "МММ" Сергей Мавроди оставил долги на сумму свыше 1,6 млрд рублей, подсчитало РИА Новости.
По данным агентства, Хамовнический суд в 2007-2017 годах выдал в отношении Мавроди свыше 200 исполнительных листов на общую сумму 1,607 млрд рублей. Из них 219 тыс. - задолженность по уплате госпошлины, свыше 252 млн - взыскания имущественного характера в пользу физлиц и организаций.
Мавроди был приговорен к 4,5 года лишения свободы. Потерпевшими по делу были признаны свыше 10 тыс. человек. Общий ущерб от деятельности созданного Мавроди АО "МММ" оценивается в сумму свыше 110 млн рублей.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
Сбербанк выявил финансовые пирамиды с кредитами
5 июня, 12:03
В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду "МММ-2011", которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл "МММ-2012". В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.
 
Мошенничестводолги
 
 
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