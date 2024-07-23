https://1prime.ru/20240723/mayning-850357101.html

Назло Америке. Зачем спешат с принятием закона о майнинге криптовалют

Назло Америке. Зачем спешат с принятием закона о майнинге криптовалют - 23.07.2024, ПРАЙМ

Назло Америке. Зачем спешат с принятием закона о майнинге криптовалют

Ускорение принятия закона о майнинге криптовалют продиктовано необходимостью навести порядок в этой сфере, чтобы она развивалась на пользу государству и... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T13:07+0300

2024-07-23T13:07+0300

2024-07-23T13:07+0300

легализация майнинга

промышленный майнинг

майнинг

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эксклюзив

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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Ускорение принятия закона о майнинге криптовалют продиктовано необходимостью навести порядок в этой сфере, чтобы она развивалась на пользу государству и приносила доход, рассказал агентству "Прайм" владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.По данным СМИ, Госдума может принять закон о майнинге криптовалют в ближайшие дни. Документ, готовившийся еще с осени 2022 года, "подтолкнули" недавние заявления президента Владимира Путина о необходимости урегулировать эту сферу.Действительно, мера назрела, считает спикер. "От законодательного регулирования отрасли зависит привлечение институциональных квалифицированных инвестиций в основной капитал, налоговые поступления, повышение эффективности трансграничных расчетов, адаптация энергосистемы к новым классам потребителей электрической энергии, массовое развитие полезной утилизации попутного нефтяного газа", - пояснил он.Не менее важно, что регулирование решит проблемы бесконтрольного роста "серого" майнинга на отдельных территориях страны, а также поможет урегулировать сложившуюся острую ситуацию с энергодефицитом в ряде субъектов. Будет налажено и налогообложение предприятий, а, значит, в бюджет пойдут дополнительные доходы.Все это позволит сократить разрыв в объемах промышленного майнинга в сравнении с США. "Мы способны не только догнать Штаты, но и превзойти их", - уверен Рунец.Новое сбалансированное отечественное законодательство поможет сократить теневой сегмент майнинга, снизить количество нарушений и злоупотреблений, как в энергетике, так и финансовой сфере, станет заделом для развития технологических инноваций.Субъекты промышленного майнинга, работающие в действующем правовом поле, готовы направить все свои знания, навыки, компетенции и экспертизу для оказания содействия органам власти в формировании взвешенной регуляторной среды по майнингу и обращению цифровой валюты на благо экономики и населения, заверил эксперт.

https://1prime.ru/20240717/mayning-850215968.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

легализация майнинга, промышленный майнинг, майнинг, игорь рунец, bitriver, эксклюзив