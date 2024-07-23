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Манна небесная для мемов. Раскрыта тайна Камалы Харрис и кокосовой пальмы - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Манна небесная для мемов. Раскрыта тайна Камалы Харрис и кокосовой пальмы
Манна небесная для мемов. Раскрыта тайна Камалы Харрис и кокосовой пальмы - 23.07.2024, ПРАЙМ
Манна небесная для мемов. Раскрыта тайна Камалы Харрис и кокосовой пальмы
Камала Харрис обладает своеобразным чувством юмора и фирменным хохотом, ее выступления становятся подарком для пользователей интернета. Об этом пишет... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T16:53+0300
2024-07-23T16:53+0300
камала харрис
интернет
выборы в сша
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Камала Харрис обладает своеобразным чувством юмора и фирменным хохотом, ее выступления становятся подарком для пользователей интернета. Об этом пишет французское издание Slate."Публичные выступления вице-президента США – настоящая манна небесная для пользователей интернета, любящих посмеяться", - сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что во всех юмористических скетчах и заявлениях политиков с Харрис связывают обдин образ - кокосовую пальму."Иногда с моей матерью приходилось сложно, она говорила [мне и моей сестре]: „Не знаю, что с вами не так. Думаете, вы только с кокосовой пальмы упали?”" После этих слов последовал фирменный приступ громогласного смеха", - такую историю новый кандидат в президенты США рассказывала в 2023 году на мероприятии против дискриминации в отношении американцев латиноамериканского происхождения.При этом первый мем по видеозаписи выступления появился в феврале 2024 года."Однако кокосовая пальма тоже не растет в замкнутом болоте. После назначения на должность вице-президента вокруг Камалы Харрис сформировалась целая галактика мемов", - говорится в материалах.Издание приводит в пример фразу "мы сделали это, Джо", произнесенную после итогов выборов 2020 года, смех и танцы Харрис.Полный текст читайте на ИноСМИ
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камала харрис, интернет, выборы в сша
Камала Харрис, интернет, выборы в США
16:53 23.07.2024
 
Манна небесная для мемов. Раскрыта тайна Камалы Харрис и кокосовой пальмы

Slate: громкий смех и неуместный юмор сделали из Харрис героя интернет-мемов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКамала Харрис
Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Камала Харрис обладает своеобразным чувством юмора и фирменным хохотом, ее выступления становятся подарком для пользователей интернета. Об этом пишет французское издание Slate.
"Публичные выступления вице-президента США – настоящая манна небесная для пользователей интернета, любящих посмеяться", - сказано в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Отмечается, что во всех юмористических скетчах и заявлениях политиков с Харрис связывают обдин образ - кокосовую пальму.
"Иногда с моей матерью приходилось сложно, она говорила [мне и моей сестре]: „Не знаю, что с вами не так. Думаете, вы только с кокосовой пальмы упали?”" После этих слов последовал фирменный приступ громогласного смеха", - такую историю новый кандидат в президенты США рассказывала в 2023 году на мероприятии против дискриминации в отношении американцев латиноамериканского происхождения.
При этом первый мем по видеозаписи выступления появился в феврале 2024 года.
"Однако кокосовая пальма тоже не растет в замкнутом болоте. После назначения на должность вице-президента вокруг Камалы Харрис сформировалась целая галактика мемов", - говорится в материалах.
Издание приводит в пример фразу "мы сделали это, Джо", произнесенную после итогов выборов 2020 года, смех и танцы Харрис.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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