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МФО стали реже одобрять займы новым клиентам, считают эксперты - 23.07.2024, ПРАЙМ
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МФО стали реже одобрять займы новым клиентам, считают эксперты
МФО стали реже одобрять займы новым клиентам, считают эксперты - 23.07.2024, ПРАЙМ
МФО стали реже одобрять займы новым клиентам, считают эксперты
МФО стали реже одобрять займы новым клиентам в связи с ужесточенными требованиями ЦБ РФ по учету долговой нагрузки клиентов, считают опрошенные РИА Новости... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T15:32+0300
2024-07-23T15:32+0300
экономика
россия
мфо
микрозаймы
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. МФО стали реже одобрять займы новым клиентам в связи с ужесточенными требованиями ЦБ РФ по учету долговой нагрузки клиентов, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "С начала 2024 года на рынке микрозаймов мы наблюдаем тенденцию к снижению уровня одобрения займов новым клиентам в сравнении с прошлым годом. Связано это с более жесткими макропруденциальными лимитами (МПЛ), действующими в этом году по необеспеченным кредитам и займам. По требованию регулятора, МФО вынуждены были в очередной раз ограничить долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой в своих портфелях - отсюда и снижение уровня одобрений по новым займам",- заявил директор по управлению рисками финтех-сервиса CarMoney Павел Исаев. Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова считает, что основная причина такого тренда - перестройка риск-подходов и кредитных политик микрокредиторов на фоне ужесточения регулирования и наблюдаемого перетока к ним банковских заёмщиков. Она добавила, что на снижение уровня одобрений могло повлиять и то, что с июля кредиторы при оценке долговой нагрузки потенциальных заёмщиков должны учитывать единую информацию из всех квалифицированных БКИ. Это позволяет более точно оценить реальную платёжную нагрузку заёмщика. "На микрофинансовом рынке сейчас активна новая категория заемщиков - те, кто получил отказ в банках на фоне сокращения макропруденциальных лимитов (для банков ограничения жестче) и уже имеет кредиты на значительные суммы",- отметил генеральный директор МФК "Займер" Роман Макаров. Он добавил, что снижение уровня одобрения займов новым клиентам – это обоснованный ответ МФО на усиливающиеся регуляторные требования по учету долговой нагрузки клиентов. По прогнозам МФК "Займер", доля отказов по заявкам новых клиентов продолжит расти, если требования ЦБ будут и далее ужесточаться, статистика показывает, что долговая нагрузка новых клиентов всегда больше, чем у повторных. "Отказываться от работы с новыми клиентами тоже нельзя: именно они формируют базу для роста бизнеса в будущем. Поэтому участники рынка вынуждены искать "золотую середину". Насколько консервативной будет их политика по отношению к новым клиентам, зависит от реализации регуляторных рисков в дальнейшем и от общей экономической ситуации в стране", - считает генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
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россия, мфо, микрозаймы
Экономика, РОССИЯ, МФО, микрозаймы
15:32 23.07.2024
 
МФО стали реже одобрять займы новым клиентам, считают эксперты

РИА Новости: МФО стали реже одобрять займы новым клиентам из-за ужесточения ЦБ

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы.
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы. - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. МФО стали реже одобрять займы новым клиентам в связи с ужесточенными требованиями ЦБ РФ по учету долговой нагрузки клиентов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"С начала 2024 года на рынке микрозаймов мы наблюдаем тенденцию к снижению уровня одобрения займов новым клиентам в сравнении с прошлым годом. Связано это с более жесткими макропруденциальными лимитами (МПЛ), действующими в этом году по необеспеченным кредитам и займам. По требованию регулятора, МФО вынуждены были в очередной раз ограничить долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой в своих портфелях - отсюда и снижение уровня одобрений по новым займам",- заявил директор по управлению рисками финтех-сервиса CarMoney Павел Исаев.
Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова считает, что основная причина такого тренда - перестройка риск-подходов и кредитных политик микрокредиторов на фоне ужесточения регулирования и наблюдаемого перетока к ним банковских заёмщиков.
Она добавила, что на снижение уровня одобрений могло повлиять и то, что с июля кредиторы при оценке долговой нагрузки потенциальных заёмщиков должны учитывать единую информацию из всех квалифицированных БКИ. Это позволяет более точно оценить реальную платёжную нагрузку заёмщика.
"На микрофинансовом рынке сейчас активна новая категория заемщиков - те, кто получил отказ в банках на фоне сокращения макропруденциальных лимитов (для банков ограничения жестче) и уже имеет кредиты на значительные суммы",- отметил генеральный директор МФК "Займер" Роман Макаров.
Он добавил, что снижение уровня одобрения займов новым клиентам – это обоснованный ответ МФО на усиливающиеся регуляторные требования по учету долговой нагрузки клиентов.
По прогнозам МФК "Займер", доля отказов по заявкам новых клиентов продолжит расти, если требования ЦБ будут и далее ужесточаться, статистика показывает, что долговая нагрузка новых клиентов всегда больше, чем у повторных.
"Отказываться от работы с новыми клиентами тоже нельзя: именно они формируют базу для роста бизнеса в будущем. Поэтому участники рынка вынуждены искать "золотую середину". Насколько консервативной будет их политика по отношению к новым клиентам, зависит от реализации регуляторных рисков в дальнейшем и от общей экономической ситуации в стране", - считает генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
МФО в первом полугодии выставили на продажу рекордный объем долга
16 июля, 14:36
 
ЭкономикаРОССИЯМФОмикрозаймы
 
 
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