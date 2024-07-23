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Минпромторг обсудил с бизнесом открытую систему автоматизации

Минпромторг обсудил с бизнесом открытую систему автоматизации - 23.07.2024, ПРАЙМ

Минпромторг обсудил с бизнесом открытую систему автоматизации

Заместитель главы Минпромторга России Василий Шпак провел встречу с представителями ведущих компаний, среди которых "Газпром нефть", "Алроса", "Зарубежнефть",... | 23.07.2024, ПРАЙМ

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автоматизация

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Заместитель главы Минпромторга России Василий Шпак провел встречу с представителями ведущих компаний, среди которых "Газпром нефть", "Алроса", "Зарубежнефть", "Ростелеком", "Северсталь", "Сибур" и другие, по вопросам открытой автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), по ее итогам было решено ускорить пилотные испытания, сообщает министерство. "По итогам встречи решено ускорить пилотные испытания модулей открытой АСУ ТП и инициировать формирование национальных стандартов в сотрудничестве с отраслевыми ведомствами", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Основными темами встречи стали: разработка дорожной карты для открытой АСУ ТП, обмен практическими наработками по компонентам открытой платформы, а также подготовка кадров для реализации новых решений. По словам заместителя главы Минпромторга, открытая архитектура АСУ ТП является ответом на вызовы, стоящие перед отечественной промышленностью. Она позволит промышленным компаниям получить современные комплексные решения автоматизации, обеспечить совместимость и взаимозаменяемость компонентов от разных разработчиков для выстраивания сквозных цепочек как внутри предприятий, так и между предприятиями.

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минпромторг, промышленность, автоматизация