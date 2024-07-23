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Названы последствия усиления мобилизации на Украине для рынка труда - 23.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Названы последствия усиления мобилизации на Украине для рынка труда
Названы последствия усиления мобилизации на Украине для рынка труда - 23.07.2024, ПРАЙМ
Названы последствия усиления мобилизации на Украине для рынка труда
Дальнейшая мобилизация граждан Украины усилит дефицит рабочей силы на рынке труда и грозит дальнейшим снижением экономических показателей страны. Об этом... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T18:52+0300
2024-07-23T18:52+0300
экономика
украина
экономика украины
кадры
рынок труда
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Дальнейшая мобилизация граждан Украины усилит дефицит рабочей силы на рынке труда и грозит дальнейшим снижением экономических показателей страны. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на украинского экономиста Сергея Фурсу. "Если мобилизуют 200-300 тысяч человек, многие могут решить, что лучше где-то спрятаться от сотрудников военкоматов, чем ходить на работу, из-за чего они покинут рынок труда. В этом случае воздействие на экономические показатели может быть намного значительнее. Невозможно подсчитать точно, поскольку мы не знаем, сколько людей сейчас скрываются и не работают", — считает он. Фурса отметил, что мобилизация приведет к снижению роста ВВП Украины на 0,5%, а отсутствие при этом финансовой помощи со стороны Запада ведет украинскую экономику к краху. Кроме того, отмечается, что многие работодатели в стране столкнулись с дефицитом кадров, порталы по поиску работы фиксируют рекордное число открытых вакансий. В понедельник замминистра экономики Украины Татьяна Бережная сообщила, что государство столкнулось с дефицитом кадров, для роста ВВП на семь процентов к 2030 году ему не хватает 4,5 миллиона работников. Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее заявила, что мобилизация специалистов стала одним из серьезных вызовов для экономики. Для восполнения дефицита рабочей силы власти хотят переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшиеся мужскими.
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украина, экономика украины, кадры, рынок труда
Экономика, УКРАИНА, Экономика Украины, Кадры, рынок труда
18:52 23.07.2024
 
Названы последствия усиления мобилизации на Украине для рынка труда

WP: усиление мобилизации на Украине повысит нехватку рабочей силы на рынке труда

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Дальнейшая мобилизация граждан Украины усилит дефицит рабочей силы на рынке труда и грозит дальнейшим снижением экономических показателей страны. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на украинского экономиста Сергея Фурсу.
"Если мобилизуют 200-300 тысяч человек, многие могут решить, что лучше где-то спрятаться от сотрудников военкоматов, чем ходить на работу, из-за чего они покинут рынок труда. В этом случае воздействие на экономические показатели может быть намного значительнее. Невозможно подсчитать точно, поскольку мы не знаем, сколько людей сейчас скрываются и не работают", — считает он.
Фурса отметил, что мобилизация приведет к снижению роста ВВП Украины на 0,5%, а отсутствие при этом финансовой помощи со стороны Запада ведет украинскую экономику к краху.
Кроме того, отмечается, что многие работодатели в стране столкнулись с дефицитом кадров, порталы по поиску работы фиксируют рекордное число открытых вакансий.
В понедельник замминистра экономики Украины Татьяна Бережная сообщила, что государство столкнулось с дефицитом кадров, для роста ВВП на семь процентов к 2030 году ему не хватает 4,5 миллиона работников.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее заявила, что мобилизация специалистов стала одним из серьезных вызовов для экономики. Для восполнения дефицита рабочей силы власти хотят переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшиеся мужскими.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
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ЭкономикаУКРАИНАЭкономика УкраиныКадрырынок труда
 
 
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