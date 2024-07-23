Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Эн+ Груп" выразила интерес к энергопроектах в Монголии - 23.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240723/mongoliya-850365038.html
"Эн+ Груп" выразила интерес к энергопроектах в Монголии
"Эн+ Груп" выразила интерес к энергопроектах в Монголии - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Эн+ Груп" выразила интерес к энергопроектах в Монголии
"Эн+ Груп" проявляет интерес к участию в энергопроектах в Монголии, в том числе в области ВИЭ и модернизации ТЭС, сообщил заместитель гендиректора компании Илья | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T15:49+0300
2024-07-23T15:49+0300
энергетика
россия
монголия
эн+ груп
https://cdnn.1prime.ru/img/83175/36/831753675_0:164:3061:1885_1920x0_80_0_0_089c6d1da14fafa09554ef3c69f16915.jpg
ИРКУТСК, 23 июл - ПРАЙМ. "Эн+ Груп" проявляет интерес к участию в энергопроектах в Монголии, в том числе в области ВИЭ и модернизации ТЭС, сообщил заместитель гендиректора компании Илья Бриллиантов. "Конечно, рассматриваем проекты (в Монголии - ред.), связанные с энергетикой. Потенциально ветер может быть интересен, модернизация существующих ТЭС", - сказал он журналистам. Бриллиантов также отметил, что компания может предложить решения по проектам в области ГЭС. "По строительству ГЭС, если они решат, что это необходимо, то мы имеем экспертизу. Мы понимаем как они строятся и эксплуатируются, как содержатся и главное, какие риски могут возникнуть", - прокомментировал заместитель гендиректора компании.
монголия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83175/36/831753675_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_5146cff3f2d4ee27d4bf82c125e808e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, монголия, эн+ груп
Энергетика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Эн+ Груп
15:49 23.07.2024
 
"Эн+ Груп" выразила интерес к энергопроектах в Монголии

Бриллиантов: "Эн+ Груп" проявляет интерес к участию в энергопроектах в Монголии

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтраны мира. Монголия
Страны мира. Монголия - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ИРКУТСК, 23 июл - ПРАЙМ. "Эн+ Груп" проявляет интерес к участию в энергопроектах в Монголии, в том числе в области ВИЭ и модернизации ТЭС, сообщил заместитель гендиректора компании Илья Бриллиантов.
"Конечно, рассматриваем проекты (в Монголии - ред.), связанные с энергетикой. Потенциально ветер может быть интересен, модернизация существующих ТЭС", - сказал он журналистам.
Бриллиантов также отметил, что компания может предложить решения по проектам в области ГЭС.
"По строительству ГЭС, если они решат, что это необходимо, то мы имеем экспертизу. Мы понимаем как они строятся и эксплуатируются, как содержатся и главное, какие риски могут возникнуть", - прокомментировал заместитель гендиректора компании.
 
ЭнергетикаРОССИЯМОНГОЛИЯЭн+ Груп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала