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"Эн+ Груп" выразила интерес к энергопроектах в Монголии
"Эн+ Груп" выразила интерес к энергопроектах в Монголии - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Эн+ Груп" выразила интерес к энергопроектах в Монголии
"Эн+ Груп" проявляет интерес к участию в энергопроектах в Монголии, в том числе в области ВИЭ и модернизации ТЭС, сообщил заместитель гендиректора компании Илья | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T15:49+0300
2024-07-23T15:49+0300
2024-07-23T15:49+0300
энергетика
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ИРКУТСК, 23 июл - ПРАЙМ. "Эн+ Груп" проявляет интерес к участию в энергопроектах в Монголии, в том числе в области ВИЭ и модернизации ТЭС, сообщил заместитель гендиректора компании Илья Бриллиантов. "Конечно, рассматриваем проекты (в Монголии - ред.), связанные с энергетикой. Потенциально ветер может быть интересен, модернизация существующих ТЭС", - сказал он журналистам. Бриллиантов также отметил, что компания может предложить решения по проектам в области ГЭС. "По строительству ГЭС, если они решат, что это необходимо, то мы имеем экспертизу. Мы понимаем как они строятся и эксплуатируются, как содержатся и главное, какие риски могут возникнуть", - прокомментировал заместитель гендиректора компании.
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россия, монголия, эн+ груп
Энергетика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Эн+ Груп
"Эн+ Груп" выразила интерес к энергопроектах в Монголии
Бриллиантов: "Эн+ Груп" проявляет интерес к участию в энергопроектах в Монголии
ИРКУТСК, 23 июл - ПРАЙМ. "Эн+ Груп" проявляет интерес к участию в энергопроектах в Монголии, в том числе в области ВИЭ и модернизации ТЭС, сообщил заместитель гендиректора компании Илья Бриллиантов.
"Конечно, рассматриваем проекты (в Монголии - ред.), связанные с энергетикой. Потенциально ветер может быть интересен, модернизация существующих ТЭС", - сказал он журналистам.
Бриллиантов также отметил, что компания может предложить решения по проектам в области ГЭС.
"По строительству ГЭС, если они решат, что это необходимо, то мы имеем экспертизу. Мы понимаем как они строятся и эксплуатируются, как содержатся и главное, какие риски могут возникнуть", - прокомментировал заместитель гендиректора компании.