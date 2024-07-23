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Россиян предупредили об излюбленном "месте" мошенников - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили об излюбленном "месте" мошенников
Россиян предупредили об излюбленном "месте" мошенников - 23.07.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили об излюбленном "месте" мошенников
Телефонные мошенники стали чаще атаковать через мессенджеры - более половины мошеннических атак абонентам "Билайна" проходят через мессенджеры, российские... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T15:15+0300
2024-07-23T15:15+0300
мошенничество
мессенджеры
россия
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Телефонные мошенники стали чаще атаковать через мессенджеры - более половины мошеннических атак абонентам "Билайна" проходят через мессенджеры, российские операторы "большой четверки" начали активно развивать сервисы блокировки звонков в мессенджерах в связи со смещением туда мошеннических атак, следует из сообщений РИА Новости операторов связи. "Согласно нашим данным, более 50% всех мошеннических атак проводится именно через мессенджеры, чаще всего в Viber и WhatsApp", - сообщили в "Билайне". Так, оператор обновил антифрод-сервис, который теперь защищает пользователей в Telegram, WhatsApp и Viber. В случае если телефонный номер в этой базе промаркирован как однозначно мошеннический, входящие звонки с него будут заблокированы. В остальных случаях - помечены, как потенциально опасные, как в обычной сети, так и в мессенджерах. В свою очередь Tele2 поделился с агентством, что также фиксирует переток мошеннического трафика в мессенджеры на фоне подключения все большего числа компаний к ИС "Антифрод". Сейчас оператор совместно с банками прорабатывает продукт для решения проблемы мошеннических звонков через мессенджеры. "Сейчас этот продукт находится в тестовой фазе, но у него есть перспективы", - добавили там. МТС запустил функцию определителя нежелательных входящих звонков в Telegram, WhatsApp и Viber еще летом прошлого года. По словам директора продукта "Защитник" МТС Андрея Бийчука, компания не фиксирует значительных изменений по количеству нежелательных звонков в мессенджерах. Тогда как в "Мегафоне" считают иначе. "Мы действительно фиксируем частичный переток злоумышленников с обычных звонков на платформы различных мессенджеров", - сообщили в компании. Ранее в июне Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что запрет голосовых звонков через мессенджеры, которые не проведут проверку номеров, защитит граждан от мошенников и телефонных террористов. Там отметили, что в первую очередь операторам связи необходимо работать совместно с российскими мессенджерами, тогда как для иностранных мессенджеров потребуется разработать дополнительные меры, которые простимулируют их владельцев идентифицировать пользователей.
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мессенджеры, россия
Мошенничество, мессенджеры, РОССИЯ
15:15 23.07.2024
 
Россиян предупредили об излюбленном "месте" мошенников

Операторы: телефонные мошенники стали чаще атаковать через мессенджеры

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКолл-центр
Колл-центр - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Телефонные мошенники стали чаще атаковать через мессенджеры - более половины мошеннических атак абонентам "Билайна" проходят через мессенджеры, российские операторы "большой четверки" начали активно развивать сервисы блокировки звонков в мессенджерах в связи со смещением туда мошеннических атак, следует из сообщений РИА Новости операторов связи.
"Согласно нашим данным, более 50% всех мошеннических атак проводится именно через мессенджеры, чаще всего в Viber и WhatsApp", - сообщили в "Билайне".
Так, оператор обновил антифрод-сервис, который теперь защищает пользователей в Telegram, WhatsApp и Viber. В случае если телефонный номер в этой базе промаркирован как однозначно мошеннический, входящие звонки с него будут заблокированы. В остальных случаях - помечены, как потенциально опасные, как в обычной сети, так и в мессенджерах.
В свою очередь Tele2 поделился с агентством, что также фиксирует переток мошеннического трафика в мессенджеры на фоне подключения все большего числа компаний к ИС "Антифрод". Сейчас оператор совместно с банками прорабатывает продукт для решения проблемы мошеннических звонков через мессенджеры. "Сейчас этот продукт находится в тестовой фазе, но у него есть перспективы", - добавили там.
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МТС запустил функцию определителя нежелательных входящих звонков в Telegram, WhatsApp и Viber еще летом прошлого года. По словам директора продукта "Защитник" МТС Андрея Бийчука, компания не фиксирует значительных изменений по количеству нежелательных звонков в мессенджерах. Тогда как в "Мегафоне" считают иначе. "Мы действительно фиксируем частичный переток злоумышленников с обычных звонков на платформы различных мессенджеров", - сообщили в компании.
Ранее в июне Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что запрет голосовых звонков через мессенджеры, которые не проведут проверку номеров, защитит граждан от мошенников и телефонных террористов. Там отметили, что в первую очередь операторам связи необходимо работать совместно с российскими мессенджерами, тогда как для иностранных мессенджеров потребуется разработать дополнительные меры, которые простимулируют их владельцев идентифицировать пользователей.
 
МошенничествомессенджерыРОССИЯ
 
 
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