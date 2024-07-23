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В конгрессе США подтвердили отставку главы Секретной службы

В конгрессе США подтвердили отставку главы Секретной службы - 23.07.2024, ПРАЙМ

В конгрессе США подтвердили отставку главы Секретной службы

Комитет по надзору палаты представителей конгресса США подтвердил отставку главы Секретной службы Кимберли Читл. Об этом сказано в опубликованном заявлении. | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T18:13+0300

2024-07-23T18:13+0300

2024-07-23T18:17+0300

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ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Комитет по надзору палаты представителей конгресса США подтвердил отставку главы Секретной службы Кимберли Читл. Об этом сказано в опубликованном заявлении. "Слушания в Комитете по надзору привели к отставке директора Читл, в будущем будет больше ответственности. У Секретной службы есть миссия без провалов, тем не менее, она провалилась под руководством директора Читл", — говорится в распространенном сообщении комитета за подписью ее председателя Джеймса Комера. Отмечается, что комитет продолжит расследование обстоятельств покушения на Трампа и провалов в работе Секретной службы.Позднее президент США Джо Байден поблагодарил Читл и пообещал вскоре назначить нового директора ведомства."Мы с Джилл благодарны директору Ким Читл за ее десятилетия государственной службы. На протяжении всей своей карьеры в Секретной службе США она самоотверженно посвящала себя и рисковала своей жизнью, защищая нашу нацию", — сказано в опубликованном сообщении.Глава Белого дома добавил, что США продолжают независимую проверку, призванную разобраться в обстоятельствах покушения на Трампа, и отметил, что планирует вскоре назначить нового директора Секретной службы.

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сша, конгресс сша, увольнение, расследование