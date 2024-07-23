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Россия приняла ответные меры на санкции Японии

Россия приняла ответные меры на санкции Японии - 23.07.2024, ПРАЙМ

Россия приняла ответные меры на санкции Японии

Россия в ответ на санкционные действия Токио запретила въезд на свою территорию 13 гражданам Японии. В список вошли председатель правления Toyota Motor,... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T19:49+0300

2024-07-23T19:49+0300

2024-07-23T19:49+0300

политика

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санкции против рф

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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Россия в ответ на санкционные действия Токио запретила въезд на свою территорию 13 гражданам Японии. В список вошли председатель правления Toyota Motor, основатель шопинг-платформы RAKUTEN и другие. Об этом сообщили в МИД РФ. Отмечается, что в рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия Токио против РФ в связи с проведением ею специальной военной операцией было принято решение о бессрочном запрете на въезд "следующих японских граждан ... Микитани Хироси, основатель корпорации RAKUTEN ... Тоеда Акио, председатель правления Toyota Motor". Кроме того, в список попал президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико и топ-менеджеры крупнейших японских фирм. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления на Фестивале новых медиа, сказала, что японский автопром вряд ли сможет вернуться на российский рынок после ухода из-за введения зависимыми от США японскими властями вредных для них же самих санкций. С марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 лиц из РФ, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, а также санкции против 847 компаний и организаций в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).

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россия, япония, санкции против рф