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Россия приняла ответные меры на санкции Японии
Россия приняла ответные меры на санкции Японии - 23.07.2024, ПРАЙМ
Россия приняла ответные меры на санкции Японии
Россия в ответ на санкционные действия Токио запретила въезд на свою территорию 13 гражданам Японии. В список вошли председатель правления Toyota Motor,... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T19:49+0300
2024-07-23T19:49+0300
2024-07-23T19:49+0300
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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Россия в ответ на санкционные действия Токио запретила въезд на свою территорию 13 гражданам Японии. В список вошли председатель правления Toyota Motor, основатель шопинг-платформы RAKUTEN и другие. Об этом сообщили в МИД РФ. Отмечается, что в рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия Токио против РФ в связи с проведением ею специальной военной операцией было принято решение о бессрочном запрете на въезд "следующих японских граждан ... Микитани Хироси, основатель корпорации RAKUTEN ... Тоеда Акио, председатель правления Toyota Motor". Кроме того, в список попал президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико и топ-менеджеры крупнейших японских фирм. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления на Фестивале новых медиа, сказала, что японский автопром вряд ли сможет вернуться на российский рынок после ухода из-за введения зависимыми от США японскими властями вредных для них же самих санкций. С марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 лиц из РФ, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, а также санкции против 847 компаний и организаций в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).
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Политика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, санкции против РФ
Россия приняла ответные меры на санкции Японии
Москва в ответ на санкции Токио запретила въезд 13 гражданам Японии
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Россия в ответ на санкционные действия Токио запретила въезд на свою территорию 13 гражданам Японии. В список вошли председатель правления Toyota Motor, основатель шопинг-платформы RAKUTEN и другие. Об этом сообщили в МИД РФ.
Отмечается, что в рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия Токио против РФ в связи с проведением ею специальной военной операцией было принято решение о бессрочном запрете на въезд "следующих японских граждан ... Микитани Хироси, основатель корпорации RAKUTEN ... Тоеда Акио, председатель правления Toyota Motor".
Кроме того, в список попал президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико и топ-менеджеры крупнейших японских фирм.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления на Фестивале новых медиа, сказала, что японский автопром вряд ли сможет вернуться на российский рынок после ухода из-за введения зависимыми от США японскими властями вредных для них же самих санкций.
С марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 лиц из РФ, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, а также санкции против 847 компаний и организаций в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).
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