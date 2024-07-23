https://1prime.ru/20240723/otvetstvennost-850374047.html

В России ужесточат ответственность за сокрытие экологической информации

В России ужесточат ответственность за сокрытие экологической информации - 23.07.2024, ПРАЙМ

В России ужесточат ответственность за сокрытие экологической информации

Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, усиливающий административную ответственность за сокрытие,... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T18:09+0300

2024-07-23T18:09+0300

2024-07-23T18:09+0300

россия

госдума

экология

штраф

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, усиливающий административную ответственность за сокрытие, умышленное искажение либо несвоевременное сообщение полной и достоверной экологической информации о негативном воздействии на окружающую среду. Законопроект предусматривает штрафы в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей (сейчас от 500 до 1000 рублей) для физлиц, от 10 до 30 тысяч для должностных лиц (сейчас от 3 до 6 тысяч); и от 50 до 200 тысяч для юридических лиц (сейчас от 20 до 80 тысяч). Также предлагается ужесточить ответственность за повторное совершение правонарушения, в том числе ввести дисквалификацию от одного года до трех лет для должностных лиц. Кроме того, закон предусматривает, что дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.51 КоАП (Нарушение порядка представления отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров или деклараций о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров, упаковки товаров, включенных в перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, реализованных для внутреннего потребления на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год), статье 8.41 (Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду) могут быть возбуждены без проведения контрольных мероприятий в случаях, если в материалах, имеющихся или поступивших в орган, осуществляющий государственный экологический надзор, содержатся достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

https://1prime.ru/20240723/shtraf-850371913.html

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россия, госдума, экология, штраф