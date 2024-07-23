https://1prime.ru/20240723/partnery-850353193.html

Новак оценил экономическое партнерство России и Китая

Новак оценил экономическое партнерство России и Китая - 23.07.2024, ПРАЙМ

Новак оценил экономическое партнерство России и Китая

Россия и Китай рассматривают друг друга как приоритетных партнеров в области экономического сотрудничества, которое продолжает развиваться по всем направлениям, | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T11:29+0300

2024-07-23T11:29+0300

2024-07-23T11:30+0300

экономика

россия

китай

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/83316/70/833167076_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_ac8a14c1256a5f777175257bf9e1a975.jpg

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россия и Китай рассматривают друг друга как приоритетных партнеров в области экономического сотрудничества, которое продолжает развиваться по всем направлениям, несмотря на санкционное давление, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, неизменно придерживаются принципа уважительного, равноправного, доверительного партнерства решительной взаимной поддержки по ключевым для обеих сторон вопросам", - сказал Новак во вступительном слове на 21-м заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. Он отметил, что центральную роль в продвижении связей двух стран играет интенсивный диалог глав государств. "Российско-китайское сотрудничество продолжает поступательно развиваться по всем направлениям, несмотря на непростые внешние условия и неослабевающее санкционное давление со стороны США и их сателлитов", - добавил Новак, напомнив, что в 2023 году был достигнут рекордный товарооборот двух стран - 228 миллиардов долларов. Также страны в последние годы перешли практически полностью на расчеты в рублях и юанях. По словам Новака, топливно-энергетические комплекс - важнейшая составляющая торгово-экономического сотрудничества России и Китая. Развиваются поставки оборудования, поставки топливно-энергетических, сырьевых ресурсов, реализуются совместные проекты, отметил вице-премьер. "В ходе сегодняшней беседы в узком составе хотел бы обменяться мнениями по ключевым совместным проектам", - заключил Новак.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, александр новак