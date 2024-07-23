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Новак оценил экономическое партнерство России и Китая
Новак оценил экономическое партнерство России и Китая - 23.07.2024, ПРАЙМ
Новак оценил экономическое партнерство России и Китая
Россия и Китай рассматривают друг друга как приоритетных партнеров в области экономического сотрудничества, которое продолжает развиваться по всем направлениям, | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T11:29+0300
2024-07-23T11:29+0300
2024-07-23T11:30+0300
экономика
россия
китай
александр новак
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россия и Китай рассматривают друг друга как приоритетных партнеров в области экономического сотрудничества, которое продолжает развиваться по всем направлениям, несмотря на санкционное давление, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, неизменно придерживаются принципа уважительного, равноправного, доверительного партнерства решительной взаимной поддержки по ключевым для обеих сторон вопросам", - сказал Новак во вступительном слове на 21-м заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. Он отметил, что центральную роль в продвижении связей двух стран играет интенсивный диалог глав государств. "Российско-китайское сотрудничество продолжает поступательно развиваться по всем направлениям, несмотря на непростые внешние условия и неослабевающее санкционное давление со стороны США и их сателлитов", - добавил Новак, напомнив, что в 2023 году был достигнут рекордный товарооборот двух стран - 228 миллиардов долларов. Также страны в последние годы перешли практически полностью на расчеты в рублях и юанях. По словам Новака, топливно-энергетические комплекс - важнейшая составляющая торгово-экономического сотрудничества России и Китая. Развиваются поставки оборудования, поставки топливно-энергетических, сырьевых ресурсов, реализуются совместные проекты, отметил вице-премьер. "В ходе сегодняшней беседы в узком составе хотел бы обменяться мнениями по ключевым совместным проектам", - заключил Новак.
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россия, китай, александр новак
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Александр Новак
Новак оценил экономическое партнерство России и Китая
Новак: РФ и КНР оценивают друг друга как приоритетных экономических партнеров
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россия и Китай рассматривают друг друга как приоритетных партнеров в области экономического сотрудничества, которое продолжает развиваться по всем направлениям, несмотря на санкционное давление, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, неизменно придерживаются принципа уважительного, равноправного, доверительного партнерства решительной взаимной поддержки по ключевым для обеих сторон вопросам", - сказал Новак во вступительном слове на 21-м заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. Он отметил, что центральную роль в продвижении связей двух стран играет интенсивный диалог глав государств.
"Российско-китайское сотрудничество продолжает поступательно развиваться по всем направлениям, несмотря на непростые внешние условия и неослабевающее санкционное давление со стороны США и их сателлитов", - добавил Новак, напомнив, что в 2023 году был достигнут рекордный товарооборот двух стран - 228 миллиардов долларов. Также страны в последние годы перешли практически полностью на расчеты в рублях и юанях.
По словам Новака, топливно-энергетические комплекс - важнейшая составляющая торгово-экономического сотрудничества России и Китая. Развиваются поставки оборудования, поставки топливно-энергетических, сырьевых ресурсов, реализуются совместные проекты, отметил вице-премьер.
"В ходе сегодняшней беседы в узком составе хотел бы обменяться мнениями по ключевым совместным проектам", - заключил Новак.