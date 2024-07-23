https://1prime.ru/20240723/pensii-850346008.html
Эксперт рассказал, кому повысят пенсии в августе
Эксперт рассказал, кому повысят пенсии в августе - 23.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, кому повысят пенсии в августе
С 1 августа пересчитают пенсии работающих пенсионеров - Соцфонд РФ увеличит число накопленных пенсионных коэффициентов максимум на три единицы. Об этом сообщил... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T05:45+0300
2024-07-23T05:45+0300
2024-07-23T05:59+0300
россия
пенсии
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/43/838644352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_923c35b83826bb47e766fe1c031ac144.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. С 1 августа пересчитают пенсии работающих пенсионеров - Соцфонд РФ увеличит число накопленных пенсионных коэффициентов максимум на три единицы. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. По его словам, в августе традиционно пересматриваются пенсии работающим пенсионерам с учетом трудового стажа и выплаченных страховых взносов за последний год работы. В соответствии с объемом страховых взносов Социальный фонд увеличивает общее количество пенсионных коэффициентов работника, но максимум на три. Затем новое общее количество пенсионных коэффициентов умножается на стоимость пенсионного коэффициента, которая с начала этого года составляет 133,05 рублей, отметил Ляшок. "Однако для работающих пенсионеров стоимость пенсионного коэффициента не индексируется, и ее значение фиксируется на уровне, который был в том году, когда пенсионер начал получать пенсию, - пояснил эксперт. - Например, для работающего пенсионера, который оформил пенсию в 2018 году и продолжал работать без перерывов до этого года, стоимость пенсионного коэффициента равна 81,49 рублей". Таким образом, даже человек, вышедший на пенсию в 2018 году, накопит три пенсионных коэффициента, он получит прибавку в размере лишь 244,47 рублей. А наибольшую прибавку - 399,15 рублей - получат пенсионеры, начавшие получать пенсию в 2024 году.
https://1prime.ru/20240722/pensii-850333464.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/43/838644352_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4429da1b7d28269ab2d565957d4fa417.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пенсии
Эксперт рассказал, кому повысят пенсии в августе
Эксперт Ляшок рассказал, кому повысят пенсии в августе
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. С 1 августа пересчитают пенсии работающих пенсионеров - Соцфонд РФ увеличит число накопленных пенсионных коэффициентов максимум на три единицы. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
По его словам, в августе традиционно пересматриваются пенсии работающим пенсионерам с учетом трудового стажа и выплаченных страховых взносов за последний год работы.
В соответствии с объемом страховых взносов Социальный фонд увеличивает общее количество пенсионных коэффициентов работника, но максимум на три. Затем новое общее количество пенсионных коэффициентов умножается на стоимость пенсионного коэффициента, которая с начала этого года составляет 133,05 рублей, отметил Ляшок.
"Однако для работающих пенсионеров стоимость пенсионного коэффициента не индексируется, и ее значение фиксируется на уровне, который был в том году, когда пенсионер начал получать пенсию, - пояснил эксперт. - Например, для работающего пенсионера, который оформил пенсию в 2018 году и продолжал работать без перерывов до этого года, стоимость пенсионного коэффициента равна 81,49 рублей".
В Госдуме поддержали прибавку к пенсии инвалидам на 1,2 тысячи рублей
Таким образом, даже человек, вышедший на пенсию в 2018 году, накопит три пенсионных коэффициента, он получит прибавку в размере лишь 244,47 рублей. А наибольшую прибавку - 399,15 рублей - получат пенсионеры, начавшие получать пенсию в 2024 году.