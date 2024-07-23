https://1prime.ru/20240723/pensii-850346008.html

Эксперт рассказал, кому повысят пенсии в августе

Эксперт рассказал, кому повысят пенсии в августе - 23.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, кому повысят пенсии в августе

С 1 августа пересчитают пенсии работающих пенсионеров - Соцфонд РФ увеличит число накопленных пенсионных коэффициентов максимум на три единицы. Об этом сообщил... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T05:45+0300

2024-07-23T05:45+0300

2024-07-23T05:59+0300

россия

пенсии

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/43/838644352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_923c35b83826bb47e766fe1c031ac144.jpg

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. С 1 августа пересчитают пенсии работающих пенсионеров - Соцфонд РФ увеличит число накопленных пенсионных коэффициентов максимум на три единицы. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. По его словам, в августе традиционно пересматриваются пенсии работающим пенсионерам с учетом трудового стажа и выплаченных страховых взносов за последний год работы. В соответствии с объемом страховых взносов Социальный фонд увеличивает общее количество пенсионных коэффициентов работника, но максимум на три. Затем новое общее количество пенсионных коэффициентов умножается на стоимость пенсионного коэффициента, которая с начала этого года составляет 133,05 рублей, отметил Ляшок. "Однако для работающих пенсионеров стоимость пенсионного коэффициента не индексируется, и ее значение фиксируется на уровне, который был в том году, когда пенсионер начал получать пенсию, - пояснил эксперт. - Например, для работающего пенсионера, который оформил пенсию в 2018 году и продолжал работать без перерывов до этого года, стоимость пенсионного коэффициента равна 81,49 рублей". Таким образом, даже человек, вышедший на пенсию в 2018 году, накопит три пенсионных коэффициента, он получит прибавку в размере лишь 244,47 рублей. А наибольшую прибавку - 399,15 рублей - получат пенсионеры, начавшие получать пенсию в 2024 году.

https://1prime.ru/20240722/pensii-850333464.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пенсии