https://1prime.ru/20240723/pensii-850361044.html

ГД приняла поправку о прибавке к пенсии в размере 1200 рублей

ГД приняла поправку о прибавке к пенсии в размере 1200 рублей - 23.07.2024, ПРАЙМ

ГД приняла поправку о прибавке к пенсии в размере 1200 рублей

Госдума на пленарном заседании приняла поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T14:16+0300

2024-07-23T14:16+0300

2024-07-23T14:24+0300

госдума

пенсии

инвалиды

индексация пенсий

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы.Согласно принятой поправке, пенсионеры от 80 лет и инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей.Поправка вносится в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.

https://1prime.ru/20240723/pensii-850346008.html

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госдума, пенсии, инвалиды, индексация пенсий