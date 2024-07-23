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ГД приняла поправку о прибавке к пенсии в размере 1200 рублей - 23.07.2024, ПРАЙМ
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ГД приняла поправку о прибавке к пенсии в размере 1200 рублей
ГД приняла поправку о прибавке к пенсии в размере 1200 рублей - 23.07.2024, ПРАЙМ
ГД приняла поправку о прибавке к пенсии в размере 1200 рублей
Госдума на пленарном заседании приняла поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T14:16+0300
2024-07-23T14:24+0300
госдума
пенсии
инвалиды
индексация пенсий
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы.Согласно принятой поправке, пенсионеры от 80 лет и инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей.Поправка вносится в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.
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госдума, пенсии, инвалиды, индексация пенсий
Госдума, Пенсии, инвалиды, индексация пенсий
14:16 23.07.2024 (обновлено: 14:24 23.07.2024)
 
ГД приняла поправку о прибавке к пенсии в размере 1200 рублей

ГД приняла поправку о прибавке к пенсии инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы.
Согласно принятой поправке, пенсионеры от 80 лет и инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей.
Поправка вносится в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.
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ГосдумаПенсииинвалидыиндексация пенсий
 
 
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