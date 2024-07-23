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Россиян научили, как получить 360 тысяч рублей прибавки к пенсии - 23.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240723/pensiya-850362873.html
Россиян научили, как получить 360 тысяч рублей прибавки к пенсии
Россиян научили, как получить 360 тысяч рублей прибавки к пенсии - 23.07.2024, ПРАЙМ
Россиян научили, как получить 360 тысяч рублей прибавки к пенсии
Россияне смогут получать до 360 тысяч рублей к пенсии при участиии в программе долгосрочных сбережений. Об этом заявил в беседе с "Аргументами и фактами" доцент | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T15:12+0300
2024-07-23T15:18+0300
экономика
пенсии
россия
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россияне смогут получать до 360 тысяч рублей к пенсии при участиии в программе долгосрочных сбережений. Об этом заявил в беседе с "Аргументами и фактами" доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.Прездент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2024, призвал продлить срок софинансирования накоплений по программе добровольных долгосрочных сбережений до десяти лет. Таким образом, срок увеличится более чем в три раза.Балынин пояснил, что россиянин получит дополнительные 360 тысяч рублей, если государство будет вносить максимальную сумму в 36 тысяч. "Чтобы получить эту сумму, человеку со среднемесячным доходом до 80 тыс. руб. необходимо внести за год 36 тыс. руб., при среднемесячном доходе от 80 до 150 тыс. руб. — 72 тыс. руб., при среднемесячном доходе от 150 тыс. руб. — 144 тыс. рублей", - отмечает он.Доцент напомнил, что ПДС гарантирует безубыточность вложений и сохранность средств в размере 2,8 миллиона рублей максимум.
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пенсии, россия
Экономика, Пенсии, РОССИЯ
15:12 23.07.2024 (обновлено: 15:18 23.07.2024)
 
Россиян научили, как получить 360 тысяч рублей прибавки к пенсии

Эксперт Балынин: россияне могут получить до 360 тысяч к пенсии от государства

Пенсионное удостоверение и паспорт
Пенсионное удостоверение и паспорт
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россияне смогут получать до 360 тысяч рублей к пенсии при участиии в программе долгосрочных сбережений. Об этом заявил в беседе с "Аргументами и фактами" доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Прездент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2024, призвал продлить срок софинансирования накоплений по программе добровольных долгосрочных сбережений до десяти лет. Таким образом, срок увеличится более чем в три раза.
Балынин пояснил, что россиянин получит дополнительные 360 тысяч рублей, если государство будет вносить максимальную сумму в 36 тысяч. "Чтобы получить эту сумму, человеку со среднемесячным доходом до 80 тыс. руб. необходимо внести за год 36 тыс. руб., при среднемесячном доходе от 80 до 150 тыс. руб. — 72 тыс. руб., при среднемесячном доходе от 150 тыс. руб. — 144 тыс. рублей", - отмечает он.
Доцент напомнил, что ПДС гарантирует безубыточность вложений и сохранность средств в размере 2,8 миллиона рублей максимум.
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ЭкономикаПенсииРОССИЯ
 
 
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