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Россиян научили, как получить 360 тысяч рублей прибавки к пенсии

Россиян научили, как получить 360 тысяч рублей прибавки к пенсии - 23.07.2024, ПРАЙМ

Россиян научили, как получить 360 тысяч рублей прибавки к пенсии

Россияне смогут получать до 360 тысяч рублей к пенсии при участиии в программе долгосрочных сбережений. Об этом заявил в беседе с "Аргументами и фактами" доцент | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T15:12+0300

2024-07-23T15:12+0300

2024-07-23T15:18+0300

экономика

пенсии

россия

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россияне смогут получать до 360 тысяч рублей к пенсии при участиии в программе долгосрочных сбережений. Об этом заявил в беседе с "Аргументами и фактами" доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.Прездент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2024, призвал продлить срок софинансирования накоплений по программе добровольных долгосрочных сбережений до десяти лет. Таким образом, срок увеличится более чем в три раза.Балынин пояснил, что россиянин получит дополнительные 360 тысяч рублей, если государство будет вносить максимальную сумму в 36 тысяч. "Чтобы получить эту сумму, человеку со среднемесячным доходом до 80 тыс. руб. необходимо внести за год 36 тыс. руб., при среднемесячном доходе от 80 до 150 тыс. руб. — 72 тыс. руб., при среднемесячном доходе от 150 тыс. руб. — 144 тыс. рублей", - отмечает он.Доцент напомнил, что ПДС гарантирует безубыточность вложений и сохранность средств в размере 2,8 миллиона рублей максимум.

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пенсии, россия