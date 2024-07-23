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Эксперт назвала главные признаки финансовой пирамиды - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвала главные признаки финансовой пирамиды
Эксперт назвала главные признаки финансовой пирамиды - 23.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвала главные признаки финансовой пирамиды
Создатели сомнительных финансовых проектов, так называемых финансовых пирамид, привлекая новых участников, гарантируют высокую доходность при малых рисках, не... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T06:24+0300
2024-07-23T07:01+0300
мошенничество
финансовая пирамида
экспертное мнение
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Создатели сомнительных финансовых проектов, так называемых финансовых пирамид, привлекая новых участников, гарантируют высокую доходность при малых рисках, не объясняют источники дохода, а также убеждают, что деятельность не требует каких-либо лицензий, рассказала РИА Новости руководитель проекта "За права заёмщиков" Народного фронта, координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Тридцать лет назад Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба России распространили заявление о неуплате налогов одной из структур "МММ", которая была создана Сергеем Мавроди в 1989 году - начался крах финансовой пирамиды. Она была крупнейшей в российской истории. "Главные признаки сомнительных финансовых проектов: гарантии высокой доходности при малых рисках, непонятное объяснение источников дохода, отсутствие подробной информации о создателях (руководстве) и контактах, а также сильная зависимость от привлечения других участников. Кроме того, создатели финансовых пирамид очень часто убеждают своих жертв, что деятельность их не требует разрешений и лицензий, а если всё-таки демонстрируют какие-то документы, то подтверждения их легитимности невозможно найти ни в одном из государственных реестров", - сообщила Лазарева. "Важно помнить, что прежде чем вкладываться куда-то, стоит проверить, нет ли в "Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке" Банка России названия компании или бренда, который предлагает разбогатеть почти без усилий и риска", - подчеркнула она. Эксперт напомнила, что смысл любой пирамиды - в какой бы форме она ни строилась (кооператив, онлайн-игра с возможностью вывода денег, инвестиционные проекты, криптовалюта и прочее) - в привлечении новых участников. Выигрывают в них всегда только создатели, и то только в том случае, если успевают вывести все деньги из страны и укрыться от правосудия до момента краха пирамиды. По словам эксперта, даже те участники, которые "вовремя" успели выйти из пирамиды, сталкиваются впоследствии с проблемами. Кроме того, Лазарева отметила, что в экспертном сообществе обсуждается инициатива привлечения медийных личностей к субсидиарной ответственности за рекламирование финансовых пирамид, поскольку таких людей считают лидерами мнения. "Началась эта дискуссия после ряда скандалов со звёздами и блогерами, рекламировавшими печально-известную пирамиду "Кэшбери" (существовала с 2011 (по другим данным с 2013) года по ноябрь 2018 год – ред.). Поскольку знаменитости воспринимаются в обществе лидерами общественного мнения, они должны нести ответственность и хотя бы частично возмещать потери вовлечённых ими фанатов", - рассказала Лазарева.
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40
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ПРАЙМ
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финансовая пирамида, экспертное мнение
Мошенничество, финансовая пирамида, экспертное мнение
06:24 23.07.2024 (обновлено: 07:01 23.07.2024)
 
Эксперт назвала главные признаки финансовой пирамиды

Эксперт Лазарева рассказала о главных признаках финансовой пирамиды

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Создатели сомнительных финансовых проектов, так называемых финансовых пирамид, привлекая новых участников, гарантируют высокую доходность при малых рисках, не объясняют источники дохода, а также убеждают, что деятельность не требует каких-либо лицензий, рассказала РИА Новости руководитель проекта "За права заёмщиков" Народного фронта, координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
Тридцать лет назад Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба России распространили заявление о неуплате налогов одной из структур "МММ", которая была создана Сергеем Мавроди в 1989 году - начался крах финансовой пирамиды. Она была крупнейшей в российской истории.
"Главные признаки сомнительных финансовых проектов: гарантии высокой доходности при малых рисках, непонятное объяснение источников дохода, отсутствие подробной информации о создателях (руководстве) и контактах, а также сильная зависимость от привлечения других участников. Кроме того, создатели финансовых пирамид очень часто убеждают своих жертв, что деятельность их не требует разрешений и лицензий, а если всё-таки демонстрируют какие-то документы, то подтверждения их легитимности невозможно найти ни в одном из государственных реестров", - сообщила Лазарева.
"Важно помнить, что прежде чем вкладываться куда-то, стоит проверить, нет ли в "Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке" Банка России названия компании или бренда, который предлагает разбогатеть почти без усилий и риска", - подчеркнула она.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
Сбербанк выявил финансовые пирамиды с кредитами
5 июня, 12:03
Эксперт напомнила, что смысл любой пирамиды - в какой бы форме она ни строилась (кооператив, онлайн-игра с возможностью вывода денег, инвестиционные проекты, криптовалюта и прочее) - в привлечении новых участников. Выигрывают в них всегда только создатели, и то только в том случае, если успевают вывести все деньги из страны и укрыться от правосудия до момента краха пирамиды. По словам эксперта, даже те участники, которые "вовремя" успели выйти из пирамиды, сталкиваются впоследствии с проблемами.
Кроме того, Лазарева отметила, что в экспертном сообществе обсуждается инициатива привлечения медийных личностей к субсидиарной ответственности за рекламирование финансовых пирамид, поскольку таких людей считают лидерами мнения.
"Началась эта дискуссия после ряда скандалов со звёздами и блогерами, рекламировавшими печально-известную пирамиду "Кэшбери" (существовала с 2011 (по другим данным с 2013) года по ноябрь 2018 год – ред.). Поскольку знаменитости воспринимаются в обществе лидерами общественного мнения, они должны нести ответственность и хотя бы частично возмещать потери вовлечённых ими фанатов", - рассказала Лазарева.
 
Мошенничествофинансовая пирамидаэкспертное мнение
 
 
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