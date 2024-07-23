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Польша закупит бронеавтомобили и дроны для защиты восточной границы - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Польша закупит бронеавтомобили и дроны для защиты восточной границы
Польша закупит бронеавтомобили и дроны для защиты восточной границы - 23.07.2024, ПРАЙМ
Польша закупит бронеавтомобили и дроны для защиты восточной границы
Варшава намерена приобрести 150 бронемашин, беспилотники и другую военную технику в рамках программы "Восточный щит", которая направлена на защиту польской... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T16:33+0300
2024-07-23T16:33+0300
вооружения
польша
вооружение
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ВАРШАВА, 23 июл - ПРАЙМ. Варшава намерена приобрести 150 бронемашин, беспилотники и другую военную технику в рамках программы "Восточный щит", которая направлена на защиту польской границы на востоке страны. Об этом сообщило Минобороны страны в своем аккаунте в соцсети Х."Мы направляем 10 миллиардов злотых (около 2,5 миллиарда долларов) на программу "Восточный щит". Мы начинаем с закупки 150 бронированных автомобилей, чтобы повысить успешность и безопасность польских солдат", — сказано в видеоролике.Отмечается, что программа также подразумевает закупку новых бронежилетов, оружия, шлемов, приборов ночного видения и беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что количество солдат на границе с Россией увеличится на тысячу человек.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО и считает, что западные политики используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.
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польша, вооружение
Вооружения, ПОЛЬША, вооружение
16:33 23.07.2024
 
Польша закупит бронеавтомобили и дроны для защиты восточной границы

МО Польши: Варшава купит 50 бронеавтомобилей для размещения на востоке страны

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 23 июл - ПРАЙМ. Варшава намерена приобрести 150 бронемашин, беспилотники и другую военную технику в рамках программы "Восточный щит", которая направлена на защиту польской границы на востоке страны. Об этом сообщило Минобороны страны в своем аккаунте в соцсети Х.
"Мы направляем 10 миллиардов злотых (около 2,5 миллиарда долларов) на программу "Восточный щит". Мы начинаем с закупки 150 бронированных автомобилей, чтобы повысить успешность и безопасность польских солдат", — сказано в видеоролике.
Отмечается, что программа также подразумевает закупку новых бронежилетов, оружия, шлемов, приборов ночного видения и беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что количество солдат на границе с Россией увеличится на тысячу человек.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО и считает, что западные политики используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.
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