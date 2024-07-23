https://1prime.ru/20240723/polsha-850368451.html

Польша закупит бронеавтомобили и дроны для защиты восточной границы

Польша закупит бронеавтомобили и дроны для защиты восточной границы - 23.07.2024, ПРАЙМ

Польша закупит бронеавтомобили и дроны для защиты восточной границы

Варшава намерена приобрести 150 бронемашин, беспилотники и другую военную технику в рамках программы "Восточный щит", которая направлена на защиту польской... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T16:33+0300

2024-07-23T16:33+0300

2024-07-23T16:33+0300

вооружения

польша

вооружение

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ВАРШАВА, 23 июл - ПРАЙМ. Варшава намерена приобрести 150 бронемашин, беспилотники и другую военную технику в рамках программы "Восточный щит", которая направлена на защиту польской границы на востоке страны. Об этом сообщило Минобороны страны в своем аккаунте в соцсети Х."Мы направляем 10 миллиардов злотых (около 2,5 миллиарда долларов) на программу "Восточный щит". Мы начинаем с закупки 150 бронированных автомобилей, чтобы повысить успешность и безопасность польских солдат", — сказано в видеоролике.Отмечается, что программа также подразумевает закупку новых бронежилетов, оружия, шлемов, приборов ночного видения и беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что количество солдат на границе с Россией увеличится на тысячу человек.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО и считает, что западные политики используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.

https://1prime.ru/20240723/polsha-850360466.html

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польша, вооружение