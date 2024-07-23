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Правительство РФ сможет расширить список регионов с рыночными энергоценами
Правительство РФ сможет расширить список регионов с рыночными энергоценами - 23.07.2024, ПРАЙМ
Правительство РФ сможет расширить список регионов с рыночными энергоценами
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий расширить перечень регионов России, в которых действует рыночный механизм ценообразования на... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T15:38+0300
2024-07-23T15:38+0300
2024-07-23T15:38+0300
энергетика
госдума
правительство рф
электроэнергия
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий расширить перечень регионов России, в которых действует рыночный механизм ценообразования на электроэнергию. Для этого документ с 1 января 2025 года дает правительству РФ полномочия определить перечень отдельных территорий ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), ранее относившихся к неценовым зонам, на которых будут устанавливаться особенности функционирования оптового и розничных рынков. После принятия закона правительство определит перечень таких территорий. Предполагается, что в него войдут территории Дальнего Востока, Республика Коми и Архангельская область, поясняла в начале июля замглавы Минэнерго РФ Анастасия Бондаренко. При этом она подчеркивала, что закон не затрагивает технически изолированные зоны и население, а все действующие механизмы и надбавки для Дальнего Востока продолжают действовать. В подзаконных актах будут обеспечены условия по недопущению роста тарифов на электроэнергию для потребителей выше среднероссийского уровня, заверяла замминистра. В течение переходного периода, сроки которого также определит кабмин, торговля электроэнергией (мощностью) для обеспечения потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям, в отдельных частях соответствующих ценовых зон будет происходить по регулируемым договорам. По окончании этого периода такая торговля будет осуществляться в них уже в полном объеме по свободным (нерегулируемым) ценам. Это позволит обеспечить поэтапный переход к рыночному ценообразованию на соответствующих территориях. При этом цены (тарифы) на электроэнергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей на этих территориях по-прежнему будут регулироваться. Сейчас в России существуют ценовые (первая - Европейская часть и Урал, вторая – Сибирь) и неценовые (Архангельская и Калининградская области, Коми и регионы Дальнего Востока (Якутия, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области) зоны ОРЭМ. В ценовых зонах продажа электроэнергии (мощности) осуществляется по свободным ценам, в неценовых - по особым правилам, включая расчет их стоимости исходя из регулируемых цен (тарифов).
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госдума, правительство рф, электроэнергия
Энергетика, Госдума, Правительство РФ, электроэнергия
Правительство РФ сможет расширить список регионов с рыночными энергоценами
Госдума дала кабмину право расширить перечень регионов с рыночными энергоценами
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий расширить перечень регионов России, в которых действует рыночный механизм ценообразования на электроэнергию.
Для этого документ с 1 января 2025 года дает правительству РФ полномочия определить перечень отдельных территорий ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), ранее относившихся к неценовым зонам, на которых будут устанавливаться особенности функционирования оптового и розничных рынков.
После принятия закона правительство определит перечень таких территорий. Предполагается, что в него войдут территории Дальнего Востока, Республика Коми и Архангельская область, поясняла в начале июля замглавы Минэнерго РФ Анастасия Бондаренко. При этом она подчеркивала, что закон не затрагивает технически изолированные зоны и население, а все действующие механизмы и надбавки для Дальнего Востока продолжают действовать.
В подзаконных актах будут обеспечены условия по недопущению роста тарифов на электроэнергию для потребителей выше среднероссийского уровня, заверяла замминистра.
В течение переходного периода, сроки которого также определит кабмин, торговля электроэнергией (мощностью) для обеспечения потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям, в отдельных частях соответствующих ценовых зон будет происходить по регулируемым договорам. По окончании этого периода такая торговля будет осуществляться в них уже в полном объеме по свободным (нерегулируемым) ценам.
Это позволит обеспечить поэтапный переход к рыночному ценообразованию на соответствующих территориях. При этом цены (тарифы) на электроэнергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей на этих территориях по-прежнему будут регулироваться.
Сейчас в России существуют ценовые (первая - Европейская часть и Урал, вторая – Сибирь) и неценовые (Архангельская и Калининградская области, Коми и регионы Дальнего Востока (Якутия, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области) зоны ОРЭМ. В ценовых зонах продажа электроэнергии (мощности) осуществляется по свободным ценам, в неценовых - по особым правилам, включая расчет их стоимости исходя из регулируемых цен (тарифов).
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