https://1prime.ru/20240723/protsenty-850361718.html

СМИ: россияне получили более триллиона рублей от процентов по вкладам

СМИ: россияне получили более триллиона рублей от процентов по вкладам - 23.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: россияне получили более триллиона рублей от процентов по вкладам

Объем средств населения на банковских вкладах и счетах в России увеличился на 4,8 триллиона рублей за первое полугодие 2024 года, что в 2,5 раза превышает... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T14:34+0300

2024-07-23T14:34+0300

2024-07-23T14:34+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Объем средств населения на банковских вкладах и счетах в России увеличился на 4,8 триллиона рублей за первое полугодие 2024 года, что в 2,5 раза превышает показатель предыдущего года, передают "Ведомости".Отмечается, что прирост в этом году осуществился, в основном, за счет начисления процентов по вкладам. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках выросла с 14,7% до 16,1%, а за первую декаду июня достигла уже 16,6%.Кроме того, общий объем средств российских физических лиц на банковских счетах на конец июня составил 49,8 триллиона рублей, отмечая прирост в 1,7% по сравнению с маем.Ко всему прочему, наблюдается активный приток средств населения в банковскую систему, причем объем наличных денег на руках сократился, а на депозиты было размещено более десяти триллионов рублей.

https://1prime.ru/20240723/stavki-850349395.html

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