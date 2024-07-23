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СМИ: россияне получили более триллиона рублей от процентов по вкладам - 23.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ: россияне получили более триллиона рублей от процентов по вкладам
СМИ: россияне получили более триллиона рублей от процентов по вкладам - 23.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: россияне получили более триллиона рублей от процентов по вкладам
Объем средств населения на банковских вкладах и счетах в России увеличился на 4,8 триллиона рублей за первое полугодие 2024 года, что в 2,5 раза превышает... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T14:34+0300
2024-07-23T14:34+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Объем средств населения на банковских вкладах и счетах в России увеличился на 4,8 триллиона рублей за первое полугодие 2024 года, что в 2,5 раза превышает показатель предыдущего года, передают "Ведомости".Отмечается, что прирост в этом году осуществился, в основном, за счет начисления процентов по вкладам. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках выросла с 14,7% до 16,1%, а за первую декаду июня достигла уже 16,6%.Кроме того, общий объем средств российских физических лиц на банковских счетах на конец июня составил 49,8 триллиона рублей, отмечая прирост в 1,7% по сравнению с маем.Ко всему прочему, наблюдается активный приток средств населения в банковскую систему, причем объем наличных денег на руках сократился, а на депозиты было размещено более десяти триллионов рублей.
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россия
Экономика, РОССИЯ
14:34 23.07.2024
 
СМИ: россияне получили более триллиона рублей от процентов по вкладам

"Ведомости": россияне заработали 1,5 трлн рублей на капитализации процентов

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Объем средств населения на банковских вкладах и счетах в России увеличился на 4,8 триллиона рублей за первое полугодие 2024 года, что в 2,5 раза превышает показатель предыдущего года, передают "Ведомости".
Отмечается, что прирост в этом году осуществился, в основном, за счет начисления процентов по вкладам. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках выросла с 14,7% до 16,1%, а за первую декаду июня достигла уже 16,6%.
Кроме того, общий объем средств российских физических лиц на банковских счетах на конец июня составил 49,8 триллиона рублей, отмечая прирост в 1,7% по сравнению с маем.
Ко всему прочему, наблюдается активный приток средств населения в банковскую систему, причем объем наличных денег на руках сократился, а на депозиты было размещено более десяти триллионов рублей.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
ВТБ повысит ставки по вкладам и накопительным счетам
09:12
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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