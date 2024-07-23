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"Лишних денег нет". Путин оценил рост доходов бюджета России
"Лишних денег нет". Путин оценил рост доходов бюджета России - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Лишних денег нет". Путин оценил рост доходов бюджета России
Счетной палате следует тщательно контролировать финансовую дисциплину, об этом в рамках встречи с главой ведомства Борисом Ковальчуком заявил глава государства... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T13:39+0300
2024-07-23T13:39+0300
2024-07-23T13:43+0300
экономика
россия
счетная палата
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Счетной палате следует тщательно контролировать финансовую дисциплину, об этом в рамках встречи с главой ведомства Борисом Ковальчуком заявил глава государства Владимир Путин."Доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный. Ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет", — отметил российский лидер.По словам президента страны, бюджет России достиг хороших показателей, включая рост ненефтегазовых доходов и минимальный дефицит бюджета. Ранее Ковальчук отметил, что в 2023 году ведомство вернуло в государственный бюджет более 26 миллиардов рублей после проведения проверок. Путин также обратил внимание на то, что большинство нарушений касались бюджетного учета.
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россия, счетная палата, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Счетная палата, Владимир Путин
"Лишних денег нет". Путин оценил рост доходов бюджета России
Путин о бюджете России: у нас и доход возрастает, и дефицит минимальный
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Счетной палате следует тщательно контролировать финансовую дисциплину, об этом в рамках встречи с главой ведомства Борисом Ковальчуком заявил глава государства Владимир Путин.
"Доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный. Ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет", — отметил российский лидер.
По словам президента страны, бюджет России достиг хороших показателей, включая рост ненефтегазовых доходов и минимальный дефицит бюджета.
Ранее Ковальчук отметил, что в 2023 году ведомство вернуло в государственный бюджет более 26 миллиардов рублей после проведения проверок. Путин также обратил внимание на то, что большинство нарушений касались бюджетного учета.
Счетная палата отчиталась о возвращении средств в госбюджет