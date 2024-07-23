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"Лишних денег нет". Путин оценил рост доходов бюджета России

"Лишних денег нет". Путин оценил рост доходов бюджета России - 23.07.2024, ПРАЙМ

"Лишних денег нет". Путин оценил рост доходов бюджета России

Счетной палате следует тщательно контролировать финансовую дисциплину, об этом в рамках встречи с главой ведомства Борисом Ковальчуком заявил глава государства... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T13:39+0300

2024-07-23T13:39+0300

2024-07-23T13:43+0300

экономика

россия

счетная палата

владимир путин

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Счетной палате следует тщательно контролировать финансовую дисциплину, об этом в рамках встречи с главой ведомства Борисом Ковальчуком заявил глава государства Владимир Путин."Доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный. Ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет", — отметил российский лидер.По словам президента страны, бюджет России достиг хороших показателей, включая рост ненефтегазовых доходов и минимальный дефицит бюджета. Ранее Ковальчук отметил, что в 2023 году ведомство вернуло в государственный бюджет более 26 миллиардов рублей после проведения проверок. Путин также обратил внимание на то, что большинство нарушений касались бюджетного учета.

https://1prime.ru/20240723/byudzhet-850357766.html

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россия, счетная палата, владимир путин