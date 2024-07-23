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Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса

Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса - 23.07.2024, ПРАЙМ

Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила запуск бракоразводного процесса со своим супругом Владиславом. | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T22:28+0300

2024-07-23T22:28+0300

2024-07-23T22:31+0300

экономика

бизнес

wildberries

развод

татьяна бакальчук

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила запуск бракоразводного процесса со своим супругом Владиславом. Она отметила, что личная жизнь каждого человека является его личным делом."И буду рада, если мне позволят подробности моей личной жизни оставить при себе. Тем не менее я подтверждаю начало бракоразводного процесса", — сообщила Бакальчук в своем Telegram-канале. Она также отметила, что ее супруг и сооснователь Wildberries Владислав не принимает участия в управлении компанией, но ему принадлежит 1% акций.Бакальчук до этого заявил агентству РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сохранение бизнеса.По словам Татьяны младшие дети сейчас находятся на отдыхе с ее матерью, а старших она позавчера проводила на поезд в другой город."Я жива-здорова. … Ни от кого не прячусь и ничего не скрываю. … Я сейчас нахожусь в Москве, где, соответственно, работаю. … Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей, и кем, и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка", — заявила она и добавила, что спасать ее "ни от кого не нужно".Ранее во вторник глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провел встречу Бакальчуком и заявил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться в ситуации вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, рейдеры оградили его жену Татьяну от него и детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries, и заявила, что это развод.Кроме того, стало известно, что совместная фирма Wildberries и Russ — ООО "РВБ" — примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.Из выписки из ЕГРЮЛ следует, что "РВБ" была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% — фирме "Стинн", находящейся в собственности "Русс Аутдор". При этом гендиректор "Стинн" — Роберт Мирзоян, является также исполнительным директором Russ.

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бизнес, wildberries, развод, татьяна бакальчук